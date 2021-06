La coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni è una delle più amate. I due allievi di Amici 20, tra lunedì e martedì scorsi, sono stati avvistati sulla spiaggia di Fregene. La coppia doveva rilasciare un'intervista per Vanity Fair ed effettuare uno shooting fotografico. Secondo alcuni, però, il cantante e la ballerina potrebbero avere anche girato il videoclip di Malibu.

L'avvistamento

Giulia Stabile e Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian all'anagrafe), dopo Amici, sono diventati inseparabili. Tra lunedì 14 giugno e martedì 15, i due giovani sono stati avvistati sulla spiaggia del litorale laziale.

Scendendo nel dettaglio, i due hanno passeggiato mano nella mano. Poi, si sono scambiati un tenero bacio in riva al mare. Infine, si sono concessi un bagno.

Con la coppia era presente anche una manager della Sugar, ovvero la casa discografica del cantante. Per questo motivo, alcuni presenti hanno ipotizzato che il giovane originario di Vicenza abbia scelto Fregene per girare il videoclip di Malibu. A detta di alcuni, in spiaggia si sarebbe sentita in sottofondo la canzone di Sangio. Tuttavia, non c'è alcuna certezza in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Grande attesa per il videoclip

Come ogni estate che si rispetti, ci sono i vari tormentoni estivi. Il brano Malibu di Sangiovanni potrebbe essere uno dei candidati al titolo per l'estate 2021.

Al momento, la canzone dell'ex allievo di Amici 20 risulta non avere ancora un videoclip. Per questo motivo, tra i fan c'è una grandissima attesa. Dopo avere avvistato Pietro e Giulia in spiaggia insieme, alcuni non stanno più nella pelle di sapere se Stabile sia la protagonista del video. D'altronde, l'ipotesi potrebbe non essere del tutto remota: il cantante ha scritto il testo proprio pensando alla relazione con la ballerina.

La favola dei due ex allievi

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni è nata sotto i riflettori di Amici 20. In un'intervista radiofonica, il cantante ha confidato che tutte le loro emozioni venivano costantemente riprese dalle telecamere. Dunque, la ballerina per avere un po' di privacy scriveva delle lettere d'amore.

Nell'intervista, l'artista ha rivelato il contenuto di una missiva: Giulia ha parlato della favola lontano dalle telecamere. Inoltre, la ragazza si era domandata se i due, nonostante i numerosi impegni di lavoro, sarebbero riusciti a stare insieme. Inoltre, Sangiovanni ha spiegato che la coppia non ha mai deciso di pronunciare la domanda "ti vuoi mettere con me". Entrambi hanno compreso di essere fatti l'uno per l'altra. A differenza loro, le altre coppie nate nella scuola di Amici 20 sono tutte scoppiate.