Mancano poche ore e i tantissimi fan e amici di Michele Merlo potranno dare il loro ultimo saluto al giovane cantante di 28 anni, morto nelle scorse settimane a causa di una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Le esequie funebri, infatti, verranno celebrate nella giornata di domani, venerdì 18 giugno, allo stadio Toni Zen di Rosà, suo paese natale in provincia di Vicenza. Secondo quanto riporta il quotidiano locale il Giornale di Vicenza, però, in merito alle esequie funebri sarebbero sorti dei problemi: il parroco del paese, infatti, non ha voluto celebrare la cerimonia funebre in quanto non riterrebbe lo stadio il luogo più adatto per un funerale.

Domenico Merlo, papà di Michele: 'Non capiamo il perché della scelta del parroco'

Ad annunciare la notizia al giornale è stato Domenico Merlo, il papà di Michele. L'uomo ha infatti comunicato che Don Angelo, il sacerdote della comunità di poco meno di 15mila abitanti, si è rifiutato di celebrare il funerale di Mike Bird (nome d'arte di Michele). Il genitore ha ammesso di non comprendere le motivazioni che hanno portato il parroco a tale decisione. Fra le ipotesi di cui ha parlato Domenico, il sacerdote non riterrebbe lo stadio un luogo consono per il funerale. Alla base del rifiuto potrebbe anche esserci la volontà di "non spettacolarizzare" una celebrazione religiosa. A causa di tale rifiuto la famiglia di Michele si è rivolta a Don Carlo, parroco del bolognese, che ha accettato di accompagnare il cantante nel suo ultimo viaggio.

Nelle scorse ore sono state allestite le camere ardenti a Bologna e a Rosà

In attesa di poter dare l'ultimo saluto a Mike, intanto, nelle scorse ore sono state adibite delle camere ardenti alle quali hanno partecipato in tantissimi. La prima è stata allestita al Pantheon di Bologna nella giornata di ieri, mercoledì 16 giugno, a cui ha partecipato anche una emozionatissima Emma Marrone: la cantante, lanciata da Amici e che nella sua carriera ha vinto anche un Festival di Sanremo, era molto legata a Michele in quanto è stata proprio sua coach nella scuola di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Oggi, giovedì 17, la camera ardente è stata invece allestita a Rosà e anche qui sono in tantissimi che hanno voluto rivolgere un pensiero a Michele. All'ingresso era presente un libro, in cui i tanti fan che hanno partecipato hanno lasciato un loro personale pensiero al loro beniamino. Sulla bara, oltre che fiori e corone, è stato lasciato anche un cappellino che Michele usava indossare durante i suoi concerti.

La camera ardente rimarrà aperta anche domani mattina, dalle ore 9 alle ore 11. I funerali inizieranno invece alle 17.