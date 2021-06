La morte di Michele Merlo, giovane cantante di soli 28 anni, ha scatenato una grande ondata di cordoglio. Il giovane, ex concorrente di Amici e X Factor, si è spento nella notte di domenica 6 giugno a causa di una emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante, per la quale si trovava da alcuni giorni in coma farmacologico presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Sin dall'annuncio della sua morte, avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 7 giugno, sono tantissimi i fan e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto dedicargli un pensiero mediante i loro profili social.

Riki: 'Sono parcheggiato a piangere'

Tra i primi a commentare la notizia della morte di Michele è stato Riki, cantante divenuto famoso proprio nell'edizione di Amici alla quale ha partecipato anche Michele. Il cantante ha dedicato il suo pensiero ,mediante una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. In essa, Riki ha ricordato proprio la loro avventura nel programma di Maria De Filippi definito come un "anno incredibile", per poi aggiungere di trovarsi, nel momento in cui ha scritto, "parcheggiato in doppia fila a piangere". Un pensiero per Michele è stato dedicato anche da Ermal Meta, che ha definito la morte del 28enne come una vera e propria ingiustizia, aggiungendo di provare un grande dispiacere per tutto ciò che è avvenuto.

Un pensiero molto commosso è arrivato anche dalla cantante Emma Marrone, che proprio ad Amici è stata la coach di Michele. La cantante ha pubblica su Instagram una foto che la ritrae sorridente con il 28enne, affermando che nella mattinata di oggi "il cuore si è rotto in mille pezzi". Il pensiero di Emma continua, aggiungendo di non avere parole per quello che è successo: "Non ho parole amico mio.

Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi".

Salvini: 'Troppo giovane per andartene'

Su Twitter ha voluto condividere il proprio cordoglio anche il leader della Lega Matteo Salvini, che ha pubblicato un collage di tre foto di Michele augurandogli un "buon viaggio in cielo". L'ex Ministro ha aggiunto che Merlo era "troppo giovane per andarsene", dedicandogli una preghiera e mostrando vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che si ritrovano ora a fare i conti con questa perdita.

Un ricordo è arrivato, poi, anche da Rudy Zerbi, che ha conosciuto Michele durante il programma Amici. Rudy ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di Merlo, sorridente, mentre si trovava seduto al banco del talent. Oltre ai personaggi celebri sono anche tanti i fan che hanno voluto dedicare un pensiero a Michele. L'hashtag #Michelemerlo, su Twitter, conta al momento poco meno di 40 mila tweet.