Grandi colpi di scena accadranno nel corso della seconda puntata di New Amsterdam in programma martedì 8 giugno sui teleschermi di Canale 5. La trama della serie tv americana rivela che la dottoressa Helen Sharpe non si troverà d'accordo con i metodi del dottor Cassian Shin. Max Goodwin, invece, vorrà risolvere il razzismo sistematico nell'ospedale.

New Amsterdam, puntata 8 giugno: Sharpe non condivide i metodi di Cassian Shin

Le anticipazioni di New Amsterdam riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere martedì 8 giugno dalle ore 21:30 su Canale 5 rivelano tanti colpi di scena.

Nel primo episodio intitolato "Quello di cui ho bisogno", Max si recherà in Connecticut dai suoceri per riprendersi sua figlia Luna. Purtroppo la bambina non riconoscerà il padre, tanto da faticare ad accettare la sua presenza. Per questo motivo, Goodwin metterà in dubbio la sua figura genitoriale dopo aver visto sua figlia Luna insieme ai nonni. Intanto, il dottor Raynolds si troverà a disagio a gestire l'unita di cardiologia. Sharpe non condividerà i metodi del dottor Cassian Shin mentre affronterà un'emergenza in famiglia. Infine Bloom farà in modo che lo staff di dottori si senta a proprio agio sul luogo di lavoro.

Reynolds trova il suo posto nell'unita coronarica

Nel secondo episodio dal titolo "Sangue sudore e lacrime", l'ospedale dovrà fronteggiare un'emergenza.

Infatti ci sarà urgente bisogno di reperire alcune sacche di sangue. Per questo motivo, Max deciderà di organizzare una raccolta di sangue sicuro della risposta positiva dei donatori. Nel frattempo, Reynolds capirà di avere bisogno di apprendere da Bloom e riuscirà a trovare il suo posto nell'unita coronarica. Infine Iggy aiuterà un paziente a risolvere alcuni problemi psicologici che turbano la sua mente.

Max vuole risolvere il razzismo sistemico nell'ospedale

Nel terzo episodio della serata intitolato "Un problema da affrontare", Max scoprirà di non aver mai affrontato un grave problema che affligge il New Amsterdam. Il protagonista della Serie TV, infatti, si getterà a capofitto per risolvere il razzismo sistemico. Intanto, Bloom sarà alle prese con un caso molto difficile.

Un paziente, infatti, ricorderà delle cose che non sono come sembrano. Sharpe apparirà molto in difficoltà dopo aver affrontato un problema famigliare. Infine Reynolds cercherà di mantenere i nervi saldi mentre si prenderà cura di un padre e un figlio.

La terza stagione di New Amsterdam è trasmessa ogni martedì sui teleschermi di Canale 5, mentre le puntate perse possono essere riviste in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.