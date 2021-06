È stata recentemente presentata la nuova stagione televisiva 2021-2022 delle reti Rai.

Per quanto riguarda Rai 1 ci saranno tante novità sul fronte fiction e due nuovi grandi show. L'autunno della rete ammiraglia Rai è insomma pronto ad allietare il pubblico tra novità e conferme.

L'intrattenimento di Rai 1 nell'autunno 2021

Da venerdì 17 settembre partirà per 8 puntate la nuova edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Sorprese in giuria, novità tra gli ospiti, un cast originale: questi gli ingredienti di uno degli show più popolari e di successo della televisione italiana.

La prima grande novità sarà Da Grande, in partenza sabato 18 settembre per due puntate, con la conduzione di Alessandro Cattelan, al suo debutto su Rai 1. È uno show unico dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti. In queste due serate Alessandro interagirà con alcuni dei volti più noti della tv e non solo, guiderà dialoghi inaspettati e farà incontri sorprendenti.

La seconda bella novità è invece Arena 60-70-80, in onda sabato 2 e 9 ottobre. Due serate dall’Arena di Verona, due appuntamenti pieni di musica e racconti sulla discografia degli anni ‘60/70/80. Amadeus sarà il conduttore di questo show dedicato alla grande musica di quegli anni, un’occasione per celebrare tre dei decenni più iconici della musica italiana e internazionale.

Da sabato 16 ottobre per 10 puntate torna invece Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le stelle. I protagonisti saranno sempre personaggi vip, scelti tra cantanti, attori, comici e sportivi.

Arriva da venerdì 19 novembre la seconda edizione di The Voice Senior, il fortunato programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie.

Ancora una volta quattro coach, star del panorama musicale, competeranno per conquistare i loro cantanti preferiti e, una volta formate le squadre, dovranno selezionare i talenti più meritevoli da far accedere all’ultima puntata, in diretta, prevista il 23 dicembre.

Le grandi storie di Rai Fiction del prossimo autunno

Il cavallo vincente di Rai 1 è sicuramente la fiction.

Le serie Rai vengono seguite costantemente da milioni di telespettatori e l'offerta della nuova stagione è ricchissima di serie già conosciute e di titoli nuovi che sicuramente appassioneranno il pubblico. Crime, family, mistery e comedy: la fiction Rai proporrà tutti questi generi, anche per la stagione tv 2021-22.

Fra le varie proposte ci sarà Cuori, otto serate con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Ambientata a Torino nel 1967, è il racconto di un pioniere della cardiologia italiana e di una specialista che torna dall’America e deve lottare con gli stereotipi del maschile. Cesare Corvara è il primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano.

Il suo sogno più grande è il trapianto del cuore. A dargli man forte ci pensa Alberto Ferraris. Al loro fianco Enrico Mosca, capo chirurgo pronto a tutto pur di stare sotto i riflettori della scena pubblica e che, in gran segreto, sogna di sostituire Corvara alla prima occasione. Arriva invece dagli Stati Uniti Delia Brunello, una delle prime specialiste nel settore, che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschilista. Cuori è la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina.

Un altro nuovo titolo è quello di Un professore, sei puntate, con Alessandro Gassman nei panni di Dante, un insegnante di filosofia appassionato, con ombre nel passato e un difficile rapporto con il figlio che si apre a un amore omosessuale.

Dante sprona i suoi studenti a farsi domande e a non cadere nei luoghi comuni. Dante è un uomo che piace molto alle donne, ma solo grazie ad Anita, madre del suo alunno ribelle Manuel, capirà cos'è il vero amore. Dante è molto diverso da suo figlio Simone ed è per questo che il rapporto tra i due è sempre molto complicato. Simone è in tutto e per tutto l'opposto del padre. Dante decide di occuparsi di Manuel, come fosse un figlio, dopo che quest'ultima inizia a intraprendere brutte compagnie, tanto da ospitarlo in casa e questo metterà in crisi Simone, che inizierà così a provare inaspettati sentimenti proprio verso Manuel. Nel cast figurano anche Claudia Pandolfi, Paolo Conticini, Francesca Cavallin e Nicolas Maupas.

Fino all'ultimo battito è invece la storia di un cardiochirurgo costretto a fare qualunque cosa pur di salvare il figlio malato. Diego Mancini è professore ordinario di cardiochirurgia. È innamorato di Elena, della figlia di lei, Anna, e del figlio avuto insieme, Paolo. Ma un giorno questa felicità viene spezzata da una terribile notizia: la cardiopatia di Paolo. L’unica speranza è un trapianto per cui il bambino è in lista da diversi mesi. Salvare Paolo a qualunque costo e in qualsiasi modo diventa per Diego la cosa più importante e ciò lo fa scivolare in un tunnel molto pericoloso, che lo porterà a diventare medico di un boss latitante, arrivando a mettere in pericolo la sua famiglia. Protagonisti della serie in 6 puntate sono Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi.

Tra i graditi ritorni ci sarà quello de I bastardi di Pizzofalcone con la terza stagione per sei puntate. Protagonista sempre Alessandro Gassmann e la sua squadra. La terza stagione ha inizio subito dopo l’esplosione della bomba che ha provocato morti e feriti davanti alle vetrine del ristorante di Letizia, dove tutta la squadra di Pizzofalcone festeggiava la conclusione di un’indagine complessa. Chi ha messo quella bomba e perché? Tutta la squadra è costretta, quindi, ad indagare di nascosto sull'accaduto, ma a portare nuovi problemi e scompigli ci penserà l'arrivo di un nuovo commissario a Pizzofalcone, Elsa Martini, da poco prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo.

Un altro grande ritorno sarà quello di Imma Tataranni - Sostituto procuratore con Vanessa Scalera.

Saranno 8 le puntate di questa stagione, che verranno però suddivise in due parti. Le prime quattro puntate andranno in onda nell'autunno 2021, mentre le restanti quattro nel 2022. Imma continuerà ad avere un rapporto di costante conflitto con il procuratore capo Vitali, ma riuscirà sempre a risolvere i casi che le vengono affidati. La sua vita privata, però, continua ad essere incasinata. Continua a subire il fascino del maresciallo Calogiuri, cerca di salvare il suo matrimonio con Pietro, continuano le tensioni con la figlia Valentina, che si dedicherà alla causa ambientalista, mettendo nei guai entrambe. E infine l'anziana madre che va a vivere in una casa di cura. Mentre Imma è costretta a stare per un bel periodo dalla suocera.

Un altro nuovo titolo atteso è Thomas, la cui prima stagione in sei puntate andrà in onda tra l'autunno e l'inverno prossimo. Thomas è un ragazzo con la passione per la musica, il canto e il ballo. Decide di iscriversi insieme a sua sorella Carol allo Studio 20, l'Accademia di belle arti più famosa della città. Qui scatterà l'amore con Camilla. La forte alchimia tra i due e il talento di trasformare il loro amore in musica sarà presto ben visibile a tutti, tant'è che Antonella e Gordon faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Thomas subirà un grave incidente che potrebbe costargli la vita. Un episodio che porterà scompiglio nella vita di tutti i protagonisti. Chi avrà causato il suo incidente e perchè?

Nel cast, tra gli altri, Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Brenda Asnicar, Federico Galante, Marco Brenno, Daniele Pecci, Cesare Bocci e la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà. Al termine della prima stagione, ci sarà una serata evento su Rai 1 con i ragazzi della serie, uno spettacolo unico, con tanti ospiti e una conduzione ancora top secret. La seconda stagione è prevista nel 2022.

Non mi lasciare è una nuova serie in quattro puntate, in cui Vittoria Puccini interpreta Elena Zonin, una poliziotta che si occupa di crimini informatici, in particolare, di reati contro l’infanzia. Segue le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Un nuovo caso la porta a tornare a Venezia, città dove ha passato la sua infanzia e adolescenza.

Lì rincontra, dopo tanti anni, Daniele, suo grande amore diventato vicequestore di polizia, e Giulia, sua migliore amica e ora moglie di Daniele. Un thriller che terrà incollati i telespettatori dall'inizio alla fine. Nel cast anche Alessandro Roia e Sarah Felberbaum.

Ci sarà anche una grande produzione internazionale: Il giro del mondo in 80 giorni, quattro serate liberamente ispirate al romanzo di Jules Verne ricche di avventura e commedia per la regia di Steve Barron, Charles Beeson e Brian Kelly, con protagonisti David Tennant e Giovanni Scifoni. Ambientata a Londra nel 1872, è una storia che racconta le avventure di Fogg, Fix e Passepartout, un bellissimo viaggio di amicizia e di amore per il mondo, toccando luoghi meravigliosi da scoprire come Parigi, l'India, l'America e la Toscana.

Tv Movie: Carla, Purchè finisca bene e Crazy for Football in autunno su Rai 1

Nella stagione autunnale di Rai 1 saranno presenti anche diversi film tv. Tra questi spicca Carla, la storia di un’artista, Carla Fracci, che ha portato la bellezza italiana nel mondo e che ha vissuto con indipendenza e dignità l’essere donna. Un tv movie interpretato da Alessandra Mastronardi.

Due nuovi titoli in arrivo anche per la collection Purché finisca bene, ovvero Digitare il codice segreto e Tutta colpa della Fata Morgana. Sono due commedie leggere e garbate, con schermaglie d’amore. Nel cast del primo film ci sono Neri Marcoré e Valeria Bilello, mentre nel secondo Nicole Grimaudo e Davide Jacopini.

Una novità è il film tv Crazy for football, regia di Volfango De Biasi: uno psichiatra che usa il calcio come terapia, preferendo incontrare i suoi pazienti sul campo. I protagonisti sono Sergio Castellitto, Max Tortora e Massimo Ghini.