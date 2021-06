Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 14-20 giugno 2021? Franzi e tim si sposano dopo tante difficoltà e lasciano l'hotel per voltare pagina. Un addio triste che non farà di certo piacere ai telespettatori di Rete 4.

La cerimonia sarà bellissima e l'atmosfera magica, tanto che Christoph e Selina si scambieranno un romantico bacio. Ariane, vedendo da lontano la scena, non riuscirà a tenere a bada il suo odio e così non perderà tempo per progettare un altro machiavellico piano contro Saalfeld. Cosa avrà in mente questa volta?

A quanto pare, la vittima sarà Selina.

Tempesta d'amore, Franzi e Tim si sposano

Come immaginare il matrimonio di Franzi e Tim senza imprevisti? Proprio nel grande giorno, ecco che la porta della chiesa non si apre. Per gettare benzina sul fuoco, Robert si dimenticherà completamente della torta nuziale. Per fortuna ci sarà il provvidenziale intervento di Amelie a risolvere le cose.

Dopo lunghe assenze, inganni, piani ai loro danni e vendette, Franzi e Tim sono moglie e marito. La neo coppia di sposini è pronta a voltare pagina e vivere un bellissimo sogno. Dopo i festeggiamenti, Christoph e Selina si scambiano un bacio che viene visto dalla gelosa Ariane.

Nel frattempo, Vanessa vuole a tutti i costi partecipare alle gare di scherma.

Il dolore al ginocchio non le lascia pace ma, sprezzante del pericolo, sottovaluta le sue condizioni di salute. Alfons, molto preoccupato per la nipote, cerca aiuto in Michael.

Il nuovo piano di Erik e Ariane

Erik e Ariane ora sanno come far passare Saalfeld per un ladro. Erik riesce a impossessarsi delle credenziali di Christoph e trasferisce sul suo conto personale i soldi della fondazione.

L'intento è quello di farlo passare da ladro e truffatore agli occhi di Selina e non solo.

Maja è molto delusa per le sue relazioni sentimentali e ha deciso di prendersi un periodo di pausa. La giovane, però, rimane piacevolmente stupita dalla gentilezza di Florian. Dopo essersi avvicinata a lui, Florian la respinge per paura di essere solamente un ripiego.

Christoph deve convincere Selina di non aver rubato i soldi della fondazione

Infine, nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 14 al 20 giugno, Franzi e Tim si prepareranno a malincuore a salutare i loro amici. Anche se hanno dovuto affrontare tanti ostacoli, sono comunque legati a questi incantevoli posti. Con un po' di malinconia, la coppia di sposini darà l'addio al Fürstenhof per partire alla volta dell'Inghilterra.

Christoph invece dovrà capire come fare per non perdere la fiducia di Selina una volta che verrà a galla il fatto che i soldi della fondazione sono finiti sul conto registrato nel suo cellulare.