Non è stato un anno facile quello che Roberta Di Padua ha trascorso ad Uomini e donne: nato sotto i migliori auspici con l'uscita dal programma con Riccardo Guarnieri, si è concluso nel peggiore dei modi. La relazione con l'ex cavaliere non solo si è conclusa, ma ha anche lasciato uno strascico nella vita della donna. Riccardo l'ha accusata, durante una delle ultime ospitate al dating show, di avere più interesse ad aumentare i follower su Instagram piuttosto che a intraprendere una relazione con lui. Ciò ha fatto soffrire Roberta, che durante un'intervista rilasciata al Magazine del programma ha raccontato di aver cercato di ricontattare senza successo il Guanieri e di aver avuto modo di chiarirsi anche con la ex di quest'ultimo, Ida Platano.

Di Padua incontra Platano: 'Mi ha aiutato a capire di non essere il problema'

''Sono stata attaccata da molta gente'', ha detto chiaramente Roberta a Uomini e Donne Magazine. Per la dama è stato un periodo difficile, ma ha anche aggiunto di aver avuto la possibilità di chiarirsi finalmente con Ida, incontrata per caso in aeroporto. ''Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra'', ha detto la ex dama del trono over, rivelando che proprio la Platano è stata la prima ad avvicinarsi a lei.

''Mi ha aiutata a capire di non essere il problema'', ha proseguito Roberta, aggiungendo che molti problemi che lei ha avuto con Riccardo sono stati gli stessi che ha avuto Ida durante la sua storia.

Insomma, le due donne hanno dimostrato di essere matura e anche di avere un'empatia reciproca che fino a qualche tempo fa nessuno si sarebbe mai aspettato, visto che entrambe erano interessate allo stesso uomo.

Roberta perplessa sulla fine della relazione con Riccardo

Roberta, successivamente, è passata a raccontare quali sono i rapporti con Riccardo una volta spente le telecamere.

In realtà, tra i due attualmente non ci sono più rapporti. Sebbene la ex dama abbia provato a contattare il suo ex con ben due messaggi, non ha mai avuto risposta da lui. Secondo la Di Padua, questo atteggiamento denoterebbe che non vi è stato mai un reale interesse da parte dell'ex cavaliere che altrimenti le avrebbe risposto.

''Avevo bisogno di tempo per capirci ancora, e invece lui ha avuto fretta'', ha poi concluso l'intervista Roberta raccontando che ancora oggi non conosce quale sia stato il reale motivo che li ha portati a chiudere la loro relazione per la seconda volta. L'estate porterà novità per la coppia? Nulla si può escludere anche se al momento, visto l'atteggiamento di Guarnieri, non sembrano esserci molte possibilità di un ritorno.