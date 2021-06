Mentre nelle puntate italiane i telespettatori di 'Una vita' hanno assistito alla scarcerazione di Marcia, negli episodi spagnoli, la povera domestica uscirà definitivamente di scena: Marcia Sampaio verrà uccisa brutalmente. Dopo che la domestica brasiliana era venuta a conoscenza della verità su Santiago-Israel, il quale è sempre stato in complotto con Genoveva, la giovane donna era riuscita finalmente a ritrovare la sua libertà.

A rivelarle l'oscuro segreto è stato Andrade, il trafficante di donne che aveva reso schiava anche Marcia. L'uomo, prima di morire, voleva 'ripulirsi' la coscienza svelando tutto alla domestica.

Sampaio, allora, decise di prendere subito provvedimenti con l'impostore che si era spacciato per il suo consorte. Nonostante la ragazza fosse già venuta a conoscenza che il suo finto marito le aveva mentito sin dal primo momento sulla sua identità, decise lo stesso di partire insieme a lui per Cuba.

Adesso, però, qualcosa è cambiato: l'uomo che, nel contempo, aveva cominciato a innamorarsi realmente di lei, è stato costretto a lasciarla andare. Ma Santiago-Israel, nonostante il sentimento che prova per Marcia, la incoraggia a battersi per il suo amato, ovvero Felipe. La giovane donna, pertanto, si affretta per raggiungerlo prima che convalidino le nozze con la Dark Lady.

Marcia vuole rivelare a Felipe la verità su Genoveva

Marcia e Felipe non hanno mai smesso di amarsi, con la consapevolezza di non potersi mai congiungere. Adesso, però, entrambi hanno finalmente un'occasione per riconciliarsi. La domestica, infatti, è venuta a conoscenza del piano malefico di Salmeron e Becerra, un piano che aveva lo scopo di separare i due amanti.

Marcia vuole rivelare tutto a Felipe, tuttavia non riesce a fare in tempo: Alvarez-Hermoso ha già messo la fede al dito alla Dark lady. D'altro canto, la giovane donna non vuole assolutamente arrendersi: il suo amato deve sapere tutta la verità sulla donna che ha appena sposato. Sampaio, allora, organizza un incontro con Felipe ma non riesce a confessarsi in quanto Genoveva non li perde un attimo di vista.

La ragazza chiede allora all'avvocato di rivedersi nuovamente ma, questa volta, dovranno essere da soli. La vedova Alday, però, venuta a conoscenza dell'appuntamento, batte sul tempo il marito e si presenta lei al posto suo. Le due donne si trovano da sole in un parco desolato. Inizialmente Salmeron prova a scusarsi, rivelando di essere sinceramente pentita delle sue brutte azioni, di cui Marcia spesso ne ha pagato le conseguenze. Genoveva si mostra cordiale e arriva fino al punto di offrire dei soldi alla Sampaio purché il suo segreto non venga scoperto dal marito. Ma Marcia, senza pensarci due volte, non accetta il denaro offerto.

La domestica viene assassinata

La domestica brasiliana è determinata ad arrivare dritta al suo obiettivo: svelare tutta la verità a Felipe, ma qualcosa la fermerà definitivamente.

La Dark Lady, dopo il rifiuto della sua offerta di denaro, si avvicina a Marcia quasi come se la volesse abbracciare, invece la pugnala dritta allo stomaco lasciandola senza vita.

Felipe riuscirà a scoprire la verità? Ebbene sì. Il commissario Aurelio Mendez, in seguito ad alcune indagini, darà conferma a Felipe che la versione di Marcia è quella più attendibile. Da quel momento, l'avvocato, amareggiato dalla morte della sua amata, decide di lasciare Genoveva. Nonostante ciò, la Dark Lady sta già pianificando un'altra malefica mossa.