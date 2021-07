Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, i fan assisteranno al ritorno di Thomas Forrester, il quale farà la sua ricomparsa in occasione del brutto incidente che coinvolgerà Steffy, investita con l'auto da Bill. Se da un lato Thomas tornerà a Los Angeles, un altro protagonista sarà destinato invece a lasciare la soap americana. Si tratta di Sally, la quale dopo essere stata smascherata per aver finto la malattia, sarà costretta a lasciare la città.

Thomas torna a Los Angeles dopo aver saputo dell'incidente di Steffy

Da diverse puntate i telespettatori di Beautiful non avevano più notizie di Thomas, scomparso nel nulla dopo essere stato smascherato da Hope in occasione delle nozze saltate con Zoe.

Il giovane, da quanto si apprende, si sarà allontanato da tutto e tutti per cercare di ritrovare se stesso. Il suo esilio non durerà ancora molto, visto che il figlio di Ridge farà ritorno a Los Angeles dopo aver saputo dell'incidente in cui sarà rimasta coinvolta Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di ricucire i rapporti con Steffy

Nel corso dei nuovi episodi, si intuirà come l'obbiettivo di Thomas sia quello di cercare di scrollarsi di dosso il ruolo del cattivo, ma per lui le cose non saranno affatto facili. In primis cercherà di ricucire i rapporti con il padre Ridge, il quale faticherà a dimenticare di essere stato preso in giro dal figlio. A causa dell'incidente, Steffy sarà ancora dolorante e, in questo frangente, sarà Thomas a starle accanto.

Un modo questo, per farsi perdonare anche dalla sorella.

Con il prosieguo delle puntate, Thomas vedendo la sofferenza fisica di Steffy, le consiglierà di assumere più antidolorifici. Un consiglio che la giovane Forrester seguirà ma che la porterà a lungo andare, ad entrare in una dipendenza da farmaci che avrà serie conseguenze.

Sally lascia la città nelle prossime puntate di Beautiful

In attesa di scoprire come Thomas cercherà di farsi perdonare dai familiari per il male fatto in passato, in Beautiful arriverà il momento dell'addio a Sally Spectra. La ragazza avrà finto una malattia terminale solo per non perdere Wyatt, ma il suo piano verrà smascherato da Flo.

Sally a questo punto, sarà con le spalle al muro e tutti, sia i Forrester che gli Spencer, non ne vorranno più sapere di lei. In particolare, Wyatt le farà capire che la cosa migliore per tutti sia quella che lei lasci la città.

Pertanto, nel corso delle prossime settimane, i telespettatori vedranno Sally lasciare Los Angeles per trasferirsi a Genoa City. Sarà un addio definitivo o solo un arrivederci per la rossa di Beautiful? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.