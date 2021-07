Le storie di Sally e Steffy saranno al centro dell'attenzione nelle nuove puntate di Beautiful. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dall'1 al 7 agosto 2021 su Canale 5, raccontano che la giovane Spectra implorerà il perdono di Wyatt, ma senza successo. La dottoressa Escobar, invece, proverà a fare ammenda con Flo: se venisse denunciata per aver coperto la bugia di Sally, verrebbe radiata dall'Albo dei medici.

Nel frattempo, anche Katie verrà a sapere che cosa è stata in grado di fare Sally e la sua reazione stupirà tutti. Nelle stesse ore, Steffy verrà dimessa dall'ospedale dopo l'incidente in moto che ha rischiato di farle perdere la vita.

Qualcosa di oscuro sta per travolgere la sua vita.

Anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate settimanali

Sally è in ospedale per un attacco di panico e Wyatt, nonostante tutto, è al suo fianco. Flo è furiosa, non riesce a capacitarsi di come sia possibile riuscire a intavolare una bugia simile prendendo in giro tutti sul proprio stato di salute. La dottoressa Escobar è nel panico e chiede a Flo di dimenticare tutto. Lei sparirà e di questa faccenda resterà solo un lontano ricordo. Riuscirà a convincerla?

Flo e Wyatt, ancora spiazzati dagli ultimi eventi, riferiscono tutta la faccenda a Katie, che resta senza parole. Il confronto tra Sally e Katie non sarà all'acqua di rose e nemmeno privo di conseguenze: qualcuno dovrà prendere una decisione difficile ma inevitabile.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che Steffy inizierà a riprendersi dopo l'incidente in moto e che si accorderà con il dottor Finn sulle sue dimissioni. Scelta alquanto sbagliata.

Steffy mente sulle sue reali condizioni di salute

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dall'1 al 7 agosto su Canale 5, il dottor Finn spiegherà a Steffy che è assolutamente necessario assumere dei farmaci per placare i suoi dolori.

La giovane Forrester, orgogliosa come sempre, fa credere a Ridge e Liam di stare bene e di non aver bisogno di prendere alcun antidolorifico. Steffy viene dimessa e, da questo momento in poi, comincia il suo calvario.

Brooke vuole andare da Bridget, spoiler Beautiful

È Bill ad aver investito inavvertitamente Steffy in moto. Ridge, ancora furioso con il rivale, non perde occasione per attribuirgli ogni colpa.

Nel frattempo, il dottor Finnegann raggiunge Steffy a casa sua con una scusa. Davanti a lei, si rende conto di quanto stia realmente male e la invita ad assumere le medicine necessarie.

Brooke prova a ricucire il suo rapporto con Ridge, certa che il racconto di Shauna non sia così veritiero. Confrontandosi con Donna, medita di staccare qualche giorno per raggiungere Bridget. Dopo aver saputo quanto successo con Sally, Shauna torna a Los Angeles. In realtà, il motivo è un altro: avere Ridge. Proprio per questa ragione, Donna sconsiglia a Brooke di lasciare la città.