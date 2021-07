Nuovo appuntamento con le notizie su Beautiful, la popolare soap opera che narra le vicende ambientate in una famosa casa di moda di Los Angeles. Le trame delle nuove puntate in onda dal 19 al 25 luglio su Canale 5 raccontano che Steffy Forrester finirà in ospedale dopo essere stata investita da Bill Spencer. Wyatt Fuller, invece, scoprirà finalmente le bugie di Sally Spectra.

Beautiful, puntate 19-25 luglio: Steffy ha un incidente

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 19 a domenica 25 luglio in Italia rivelano che Flo e Penny rimarrà sconvolte dinnanzi al folle piano di Sally.

Per questo motivo, le due donne cercheranno di convincere la Spectra a non procedere in tal senso.

Steffy, intanto, avrà un incidente dopo essere uscita in sella alla sua moto. Bill, infatti, investirà la figlia di Ridge per poi chiamare subito i soccorsi una volta resosi consapevole dell'accaduto. L'ambulanza arriverà velocemente, tanto da trasportate la Forrester jr nel più vicino ospedale per le indagini del caso.

Flo invierà un sms segreto a Wyatt. Una volta letto, lo Spencer pretenderà che Sally gli indichi dove si trova nascosta la Fulton.

Wyatt capisce che Sally non ha una malattia incurabile

Nelle puntate 19-25 luglio dello sceneggiato americano, Bill apparirà devastato dai sensi di colpa, tanto da rimanere accanto a Steffy dopo aver chiamato il genitore al capezzale.

Ridge e Brooke, a questo punto, correranno in clinica dove appariranno visibilmente in ansia per le condizioni in cui versa la Forrester jr.

Intanto la prigionia di Flo (Katrina Bowden) avrà fine, tanto da essere portata in salvo da Wyatt. Proprio quest'ultimo rimarrà sconvolto dopo aver appreso che Sally non sta morendo per una malattia terminale.

Anzi, il Fuller apparirà furioso per essere stato preso in giro dalla Spectra per così tanto tempo. Alla fine, il fratello di Liam deciderà di affrontare la ragazza a quattrocchi.

Ridge furioso con Bill

In ospedale, Ridge diventerà una furia dopo aver scoperto che sua figlia è stata investita da Bill, che nel frattempo verrà interrogato dal detective Sanchez sulla modalità dell'incidente.

Steffy, invece, riaprirà gli occhi davanti a suo padre. La Forrester jr accuserà moltissimo dolore per le ferite riportate nell'incidente. Sally (Courtney Hope) confesserà a Wyatt di avergli mentito dal giorno della prima vista con il dottore. Per questo motivo, la Spectra dispiaciuta per le bugie implorerà il perdono del Fuller per poi perdere i sensi.

La soap opera di Beautiful è trasmessa da lunedì alla domenica dalle ore 13:45 su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".