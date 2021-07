Procede su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissata alle ore 13:40. In base alle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 5 a domenica 11 luglio, Ridge fuggirà via con Shauna e i due si scambieranno un romantico bacio. Inoltre Brooke proverà in tutti i modi a recuperare il rapporto con il marito, mentre Flo sarà stanca della vicinanza tra Sally e Wyatt e chiederà al ragazzo di far curare Spectra in una clinica specializzata.

Eric rimprovera Quinn sul comportamento tenuto con Brooke e Ridge

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 5 all'11 luglio, Brooke proverà in ogni modo a contattare Ridge, ma l'uomo la eviterà in ogni modo. [VIDEO] Donna proverà a rassicurare la sorella, dicendole come in passato hanno superato situazioni ben più complicate di queste.

Intanto Eric sarà contrario al modus operandi portato avanti da Quinn e la rimprovererà in merito al comportamento avuto con Brooke. Secondo il patriarca Forrester, la moglie non avrebbe dovuto mettersi di traverso nella relazione tra il figlio e Logan.

Shauna spinge Ridge a tornare con Brooke

Secondo le anticipazioni televisive fino all' 11 luglio, Quinn di fronte alle critiche mosse da Eric si difenderà e scaglierà tutta la rabbia accumulata negli ultimi anni contro Brooke.

Ridge intanto si troverà con Shauna e si rilasserà dopo gli ultimi difficili giorni. Forrester con Fulton si sentirà un uomo amato. Inoltre Donna parlerà con Katie e la persuaderà a perdonare il marito Bill, mentre quest'ultimo si recherà da Brooke per darle tutto il suo conforto.

Nel frattempo Logan caccerà via Spencer, in quanto non ha alcuna intenzione di scatenare un altro pettegolezzo nei suoi confronti.

Invece tra Ridge e Shauna l'affinità andrà a crescere sempre di più e alla fine i due finiranno per scambiarsi un tenero e romantico bacio. In tutto questo Brooke sarà molto affranta e chiederà espressamente a Eric dove è scappato Ridge, perché vuole parlare con lui. Logan tra le altre cose incolperà Fuller di avere distrutto il suo matrimonio, mentre Shauna nonostante provi un forte sentimento verso Ridge lo spingerà a tornare con la moglie.

Sally non è realmente malata

In base agli spoiler della prossima settimana, Flo solleverà dei dubbi sui comportamenti tenuti da Sally e dalla dottoressa Escobar. A tal fine andrà da Wyatt e gli chiederà di far andare via Spectra da casa sua. Intanto Brooke apprenderà che Ridge è con Shauna e dirà al pilota dell'aereo di farlo tornare indietro. Quinn però non le rivelerà dove si trovano precisamente i due.

Nel frattempo Fulton fingerà dispiacere per le condizioni di salute di Sally e inviterà Wyatt a far andare la donna in una struttura specializzata per farla curare. In realtà mal sopporterà la vicinanza tra i due ragazzi. Inoltre Ridge e Shuana passeranno una notte di passione a Las Vegas, ma quando l'uomo si sveglierà, vedrà al suo fianco Brooke.

Infine Wyatt implorerà Sally di curarsi, mentre Flo avrà modo di controllare il computer della dottoressa Escobar e farà una scoperta importante.