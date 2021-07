Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 luglio, Flo sarà sempre più convinta che Sally in realtà non abbia una malattia allo stadio terminale.

Intanto, Ridge passerà del tempo in compagnia di Shauna e i due finiranno per baciarsi: Brooke scoprirà che suo marito si trova proprio con lei e quindi vorrà raggiungerli, ma Quinn non le dirà il posto esatto in cui si trovano.

Ridge passerà del tempo in compagnia di Shauna

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Brooke vorrà parlare con Ridge, ma lui non vorrà ascoltarla.

Intanto, Eric dirà a Quinn che ha sbagliato a comportarsi in questo modo con Logan. L'uomo dirà che lei non avrebbe dovuto intromettersi nella vita privata della sorella di Donna e del suo compagno.

Nel frattempo, il padre di Thomas passerà il tempo in compagnia di Shauna. Invece, Donna consiglierà a Katie di perdonare suo marito e sua sorella per l'errore commesso.

Logan starà molto male per la situazione con Forrester

Poco dopo, Bill si sentirà in colpa per quello che sta vivendo Logan e così deciderà di andare a trovarla. Quest'ultima però, lo manderà via, in quanto riterrà che il vederli insieme possa causare altri problemi. Nel mentre, Ridge e Shauna avranno un momento di intimità e si baceranno.

Intanto, Brooke starà sempre peggio e chiederà a Eric di rivelarle dove si trova il suo compagno, in quanto vorrà raggiungerlo.

Shauna invece, sarà felicissima di passare del tempo con Ridge e pare innamoratissima dell'uomo. Allo stesso tempo però, nonostante i due stiano bene insieme e si siano baciati, la donna consiglierà allo stilista di tornare dalla madre di Hope.

Flo vorrà mandare via Sally

Nel frattempo, Flo Fulton sarà stufa di credere alla storia che Sally sia malata e in fin di vita. La ragazza infatti dirà al suo uomo che forse è arrivato il momento di mandare via di casa Spectra.

Brooke, invece, scoprirà che Ridge è in compagnia di Shauna e quindi vorrà raggiungerlo per riportarlo indietro.

Quinn però non rivelerà alla madre di Hope, il posto esatto in cui Forrester senior e Fulton sono andati.

Successivamente, Fulton fingerà di essere preoccupata per Sally. Infatti, la ragazza consiglierà a Wyatt di trasferire Spectra in una struttura privata, in cui la ragazza possa essere curata. In realtà, a Flo interesserà solo di mandare via la donna, in quanto sarà molto infastidita dal fatto che abbia provato a baciare il suo uomo.