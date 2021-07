Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dall'11 al 17 luglio, Sally verrà smascherata da Flo Fulton, la quale scoprirà che la giovane stilista non sarà affatto malata come vuole far credere. La figlia di Shauna affronterà Sally, la quale si vedrà costretta a raccontarle la verità, svelando quindi il subdolo piano messo in atto solo al fine di riconquistare Wyatt.

Wyatt chiede a Sally di lasciare casa sua, Spectra cerca di evitarlo

Le prossime puntate di Beautifu porteranno dei risvolti importanti riguardo alla situazione di Sally Spectra. Wyatt, dopo aver ascoltato la fidanzata Flo, chiederà a Sally di lasciare casa sua per farsi seguire in una struttura specializzata.

Sally a questo punto, pur di non perdere Spencer, cercherà di manipolare ancora una volta la situazione, certa che dietro alla richiesta di Wyatt ci sia lo zampino di Flo. Nel frattempo, quest'ultima riuscirà a sbirciare nel computer della dottoressa Escobar, scoprendo qualcosa che la lascerà senza parole.

Flo scopre che Sally non è malata nelle prossime puntate di Beautiful

Nel dettaglio, nel corso degli episodi in onda sino al 17 luglio, i fan di Beautiful vedranno che Flo scoprirà che Sally non sarà affatto malata. Nel frattempo, quest'ultima, ignara di essere stata smascherata da Fulton, dirà a Wyatt di essere molto triste per il fatto di dover andarsene da casa sua. In seguito, Sally si sfogherà con la dottoressa Escobar, alla quale dirà di stare studiando un piano per evitare di lasciare la casa di Wyatt.

Il figlio di Quinn intanto, dirà alla madre e a Katie di aver chiesto a Sally di lasciare l'appartamento e motiverà la sua richiesta con il fatto di voler cercare una clinica specializzata dove la ragazza potrà essere seguita meglio, in quelli che crede essere i suoi ultimi giorni di vita. Spiegherà a Katie in particolare, di non essere in grado di gestire le fasi terminali della malattia di Sally.

Sally messa alle strette da Flo confessa di aver mentito

In Beautiful, Flo dopo aver smascherato Sally, andrà da lei per affrontarla. Fulton le dirà di essere una bugiarda e di aver manipolato tutti. Spectra inizialmente negherà ma alla fine sarà costretta a gettare la maschera, confessando a Flo di aver recitato una commedia solo per riconquistare Wyatt.

Quest'ultimo intanto, ignaro di tutto, si ritroverà a parlare di Sally con il padre Bill, il quale cercherà di tranquillizzare il figlio in merito alla decisione del giovane di allontanare Spectra da casa sua. Riuscirà ora Flo a mettersi in contatto con il fidanzato per raccontargli la sconvolgente scoperta? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv americana.