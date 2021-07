Il successo di Beautiful sono i suoi intrighi, ogni puntata è ricca di entusiasmanti colpi di scena. Non ne mancheranno neanche durante gli episodi trasmessi dal 17 al 23 luglio su Canale 5. Sally imprigionerà Flo, per tenerla sotto stretto controllo e non permetterle di nuocerle.

Beautiful settimana dal 17 al 23 luglio: Wyatt non sa come rivelare a Sally ciò che ha deciso

Wyatt Spencer si confiderà con Bill e gli svelerà di avere paura, egli non ha intenzione di ospitare Sally e allo stesso tempo teme che la giovane si possa offendere. Wyatt verrà convinto dal suo confidente che la Spectra deve essere seguita da medici esperti.

Non solo, la donna dovrebbe assumere cure appropriate, quindi è giusto ciò che il giovane ha deciso, ossia negarle ospitalità. Intanto Flo scoprirà che la Spectra si è inventata ogni cosa, semplicemente per il suo tornaconto.

La sua è stata solo una strategia per riavere Wyatt e la Fulton deciderà di rendere palese a tutti ogni inganno. Katie, dopo avere saputo che tra Brooke e Bill c'è stato un bacio, vorrebbe non dare alcuna importanza al fatto.

Lo Spencer chiederà a Katie di perdonarlo

Wyatt Spencer si recherà dalla sua ex e la pregherà di dimenticare tutto e perdonarlo. Katie non ne vorrà sapere e lo rifiuterà, senza alcuna esitazione. Liam, nel frattempo, si recherà da Steffy per vedere la piccola e raccontare alla donna la sua nuova esperienza da sposato.

Sally e Flo litigheranno e la Fulton perderà i sensi, in seguito a una botta sulla testa, datale dalla rivale. Sally però non vorrà perdere Wyatt e proseguirà le sue strategie. La dottoressa Escobar aiuterà la Spectra e imprigionerà Flo. Quest'ultima non dovrà impedirle che Wyatt trascorra una notte con Sally, in modo che quest'ultima lo intrappoli, rimanendo incinta.

Wyatt consolerà Bill, che lo ha messo al corrente di avere ormai perso Katie.

Un brutto incidente per Steffy

Steffy uscirà in moto e sarà vittima di un terribile incidente. Liam si offrirà di accudire la piccola Kelly. Molto ci sarà ancora da scoprire nelle vicende di Beautiful.

Durante le prossime settimane, le anticipazioni sulle puntate future mostreranno ciò che accadrà a Flo, a Sally e a Steffy.

Scopriremo anche le intriganti strategie di Flo e della Spectra, da sempre sua rivale. Wyatt si ritroverà tra due fuochi e potrebbe diventare padre con l'inganno, dovendosi assumere le proprie responsabilità. La dottoressa Escobar sarà comunque presente e presto ogni inganno verrà scoperto.

Non tutto andrà liscio, i piani diabolici verranno a galla e le due donne rivali lotteranno per avere lo stesso uomo, come spesso accade in Beautiful