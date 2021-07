La serie televisiva turca Love is in the air fa vivere delle intense emozioni al pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Negli episodi in onda dal 19 al 23 luglio Ferit Simsek, proprio il giorno del suo matrimonio, rinuncerà a sposare la fidanzata Selin Atakan.

Eda Yildiz invece, dopo essere rimasta a Istanbul, porterà avanti la sua relazione sentimentale con Serkan Bolat in segreto.

Spoiler Love is in the air, al 23 luglio: Bolat tranquillizza la zia di Yildiz

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 luglio raccontano che Eda, quando Serkan la riaccompagnerà a casa dopo averle detto che la ama, gli dirà che non dovranno farsi vedere ancora insieme.

Rientrata a casa, sia Ayfer che le amiche faranno fatica a nascondere il loro stupore, per il fatto che quest’ultima non si sia trasferita in Italia. A questo punto Yildiz non dirà a nessuno di aver rinunciato a partire poiché ha intrapreso una relazione con Bolat. Successivamente Eda approfitterà di una consegna a domicilio del negozio di fiori per vedere in segreto l’architetto.

Nel contempo Ferit e Selin si riavvicineranno, ma a un certo punto quest'ultima sorprenderà Serkan ed Eda in atteggiamenti complici. Intanto Aydan, sempre più desiderosa di vedere il ritorno di fiamma tra suo figlio e Selin, cercherà di capire con alcune domande cosa sta accadendo nella vita di Serkan, ma lui non le darà alcuna risposta.

Il giorno seguente Ayfer, stranita dal comportamento della nipote, cercherà "d'ipnotizzala": fortunatamente la donna non riuscirà nel suo intento grazie all’arrivo di Melek. In seguito Eda e Serkan faranno colazione insieme, dove quest’ultimo inviterà la sua amata a confessargli i suoi sentimenti. Intanto alla Art Life tutti parleranno del contratto di Yildiz e Bolat.

Ayfer, in pensiero per la nipote, si presenterà nell’azienda per parlare con l’architetto. A sorpresa Serkan tranquillizzerà la zia di Eda, assicurandole che quest’ultima concluderà i suoi studi in Italia.

Ferit ha un malore, Piril sorprende Engin con un bacio

Intanto Piril darà un’altra possibilità a Engin, dopo aver appreso grazie a Ceren che la ama.

Quest’ultima, invece, chiederà scusa al migliore amico di Serkan per non avergli detto di essere ricca. Nel contempo l'architetto, tramite Selin, apprenderà che la collaborazione tra la Art Life ed Efe Akman ci sarà. Inoltre l’architetto riceverà un’altra notizia: il ladro del progetto del lampadario dovrà pagare di tasca propria un’ingente quantità di denaro per risarcirlo. Bolat sceglierà di donare questo denaro a un orfanotrofio.

Selin finalmente dirà a Serkan di aver deciso di rimanere con Ferit, pur provando ancora dei sentimenti per lui. Inoltre, prima delle nozze, deciderà di vendere le sue quote della Art Life. Ferit si sentirà male, dopo aver ascoltato senza farsi vedere la conversazione tra i due ex fidanzati.

Per fortuna a prestare soccorso al promesso sposo di Selin ci penserà Ceren, portandolo in ospedale.

Ayfer, dopo aver parlato al telefono con sua madre, apprenderà che Eda non le ha detto il vero motivo per cui è rimasta in Turchia. Nel frattempo Serkan regalerà una stella a Yildiz, invece Engin, durante una cena romantica in ufficio, non riuscirà ad aprirsi con Piril, che abbastanza stufa dei suoi silenzi lo sorprenderà dandogli un bacio. Intanto Erdem creerà un falso profilo su un sito d'incontri, con l’obiettivo di riuscire a conquistare Fifi.

Ferit lascia Selin all’altare, Ayfer e Aydan non accettano la relazione di Serkan ed Eda

Ferit, nel momento in cui dovrà pronunciare il fatidico "sì", lascerà Selin, facendo rimanere tutti gli invitati sconvolti.

Eda, dopo aver ricevuto il benestare di Serkan, sarà sincera con le sue amiche e gli racconterà di essersi fidanzata: le ragazze si mostreranno felici per lei. Il giorno seguente Selin dirà a Bolat di aver venduto il 45% delle sue quote della holding a Efe Akman. Nel contempo Alptekin, dopo aver visto il figlio in compagnia di Eda, proverà a confessargli di essere il colpevole dell’incidente in cui hanno perso la vita i genitori della fanciulla. Durante il tentativo, però, il marito di Aydan avrà un infarto, che lo costringerà al ricovero in ospedale.

A supportare Selin intanto ci penserà Melek, invece Efe Akman non passerà inosservato agli occhi di Leyla e Melek, mentre a Serkan il nuovo socio della holding darà un certo fastidio, soprattutto nell’istante in cui si avvicinerà a Eda.

Ayfer, durante una visita ad Aydan, scoprirà che sua nipote e Bolat sono davvero fidanzati: entrambe le donne non saranno favorevoli a questa storia d’amore. Infine Selin si vedrà costretta a lavorare con Ferit alla Art Life. Quest’ultimo, poi, scambierà qualche parola con Ceren senza rendersi conto di essere spiato dalla sua ex.