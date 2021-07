Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful Cesur andrà quasi incontro alla morte. Inaspettatamente, però, il responsabile non sarà il temuto Tahsin, ma un trio altrettanto pericoloso: Bülent Aydınbaş, Cahide Korludağ e Hülya Yıldırım. Alemdaroğlu diventerà un ostacolo da eliminare e i tre architetteranno un piano per ucciderlo. Per quale ragione? La verità è che il protagonista metterà un po' troppo il naso nelle questioni riguardanti la finta gravidanza della moglie di Korhan. Tutto inizierà quando Hülya farà arrestare l'ex amante Turan per l'omicidio del dottor Nedim.

Da qui una serie di eventi metteranno Cesur in una posizione scomoda.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: Hülya incastra Turan per la morte di Nedim

Hülya (Zeynep Kızıltan) ha commesso un crimine, ma fa di tutto per allontanare i sospetti da lei. Nelle puntate di Brave and Beautiful prossimamente in onda su Canale 5 la donna incastrerà Turan (Serhat Paril) per l'omicidio del dottor Nedim. Quest'ultimo, come il pubblico ha compreso, è stato assassinato per evitare che rivelasse a Tahsin (Tamer Levent) e al resto della famiglia Korludağ la verità sulla falsa gravidanza di Cahide (Sezin Akbaşoğulları). Successivamente, Turan verrà scagionato per mancanza di prove e, dopo aver capito che è stata l'ex prostituta ad incastrarlo, andrà a cercarla e scoprirà che la donna vive nella villa dei Korludağ.

Deciso ad ucciderla, cambierà idea quando verrà a sapere che aspetta un bambino, del quale si chiederà subito se è il padre. Hülya gli mentirà dicendogli che il figlio è di Bülent (Serkan Altunorak).

Cesur vede Bülent e Cahide insieme e affronta l'uomo: anticipazioni turche di Brave and Beautiful

La questione diventerà ancora più complicata nelle prossime puntate della serie turca quando Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) vedrà un video girato da Kemal (Fırat Altunmeşe) in cui si vede un abbraccio tra Cahide e Bülent.

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano che Alemdaroğlu inizierà a chiedersi quale rapporto ci sia i due ex cognati, specialmente dopo che Sirin (Irmak Örnek) insinuerà che il bambino che la donna aspetta possa essere di Bülent e non del marito Korhan (Erkan Avcı). Cesur deciderà di affrontare Bülent per chiedergli spiegazioni.

Aydınbaş, dopo aver cercato di giustificare l'abbraccio come un gesto di supporto a Cahide preoccupata per il marito, arriverà alla conclusione che Alemdaroğlu potrebbe diventare pericoloso e dovrà essere eliminato.

Spoiler delle prossime puntate di Brave and Beautiful: Cesur colpito in uno scontro a fuoco

Deciso ad impedire che la verità venga a galla, Bülent si accorderà con Hülya e Cahide per togliere di mezzo Cesur. Stando alle anticipazioni, Turan ricatterà i tre e pretenderà una grossa somma di denaro. Nelle prossime puntate in onda in Italia Hülya mentirà all'ex amante dicendogli che sarà un certo Cesur a consegnargli i soldi, ma che in realtà quest'ultimo è stato incaricato da Bülent di ucciderlo.

Il piano, infatti, prevede che Turan corra ai ripari portando con sé degli uomini armati. Nel frattempo, il protagonista verrà attirato sul posto della consegna da un falso messaggio di Sühan (Tuba Büyüküstün), inviato in realtà da Cahide. Cesur e l'amico Rifat (Müfit Kayacan) saranno coinvolti in uno scontro a fuoco e il primo verrà colpito al petto, finendo tra la vita e la morte.