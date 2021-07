Negli episodi dello sceneggiato Brave and Beautiful (titolo originale turco Cesur ve Güzel) in programmazione su Canale 5 dal 26 al 30 luglio 2021, Fugen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) punterà il dito contro Tahsin Korludağ (Tamer Levent), visto che gli dirà di essere un assassino, facendo così rimanere senza parole tutti coloro che assisteranno all’inaspettata scena.

Spoiler Brave and Beautiful, episodi sino al 30 luglio: Fugen accusa Tahsin

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 26 a venerdì 30 luglio 2021, Fugen riuscirà a non farsi visitare da un’infermiera, facendo perdere le proprie tracce: a trovare la donna nel bosco sarà il potente Tahsin riportandola nella dimora di Cesur.

La madre di quest’ultimo, durante il matrimonio di Sirin (Imak Örnek) e Kemal (Firat Altunmese), si scaglierà contro Tahsin accusandolo di essere un assassino: Sühan (Tuba Büyüküstün) prenderà le difese della signora Fugen, visto che sottolineerà al proprio genitore che la donna è malata di Alzheimer.

Successivamente Thasin farà un sospiro di sollievo, quando Mehmet (Kahraman Sivr) avrà i risultati delle indagini fatte sulla morte della moglie e del figlio di Hasan Karahasanoglu (Ali Pinar).

Nel contempo Cesur farà una scoperta su Thasin: apprenderà che ha avviato delle trattative con una grande azienda per far costruire alcuni grattacieli a Korludag: il coraggioso giovane non perderà tempo per chiedere al suo complice Rifat (Müfit Kayacan) di scoprire se ciò che ha saputo è vero.

Intanto Korhan (Erkan Avcı) esigerà che Cahide (Sezin Akbaşoğulları) oltre a fargli conoscere Hulya (Zeynep Kızıltan), faccia recare l’infermiera nella loro abitazione per assisterla durante la gravidanza: Hulya accetterà la richiesta di Korhan anche se Cahide non sarà per niente d’accordo.

Tahsin si sposa con Adalet, Bulent e Cahide si vogliono liberare di Turan

In seguito Cesur, dopo aver acquistato le terre da tutti i proprietari vessati da Tahsin, farà sapere ai contadini di voler produrre l'olio di semi di zucca.

Nel frattempo Tahsin sarà pronto a fare un grande passo, ovvero a sposarsi con la giovane Adalet (Sibel Kasapoğlu), finendo per litigare con tutti i suoi familiari.

Sühan abbastanza scossa dalla decisione del padre, si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo con Cesur. Adalet dopo essere diventata la moglie di Tahsin cercherà di chiarire con Sühan.

Intanto Bulent (Serkan Altunorak) e Cahide dopo aver appreso che Turan desidera avere altro denaro da Hulya, decideranno di liberarsi dell’uomo con l’aiuto di Cesur.

Grazie ad alcune foto di famiglia che Sühan mostrerà a Cesur, Rifat rintraccerà Mithat (Yaşar Akın), un vecchio amico di Hasan e Tahsin: l'ex poliziotto a questo punto si recherà a Istanbul per incontrare l’uomo in questione insieme a Cesur. Quest’ultimo e il suo complice però non sapranno di essere in procinto di incontrare l’informatore di Tahsin.

Per finire Mihriban (Devrim Yakut) ordinerà a un’esperta d’arte di scoprire chi ha venduto uno dei dipinti che le aveva fatto vedere il potente Tahsin.