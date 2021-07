Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate in onda dal 26 al 30 luglio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sul caso di Filippo Sartori che ancora non ha ritrovato la sua serenità e la tranquillità dopo l'incidente che gli ha stravolto la vita. Intanto Marina potrebbe andar via di nuovo da Napoli, mentre Guido si ritroverà ad essere vittima di una aggressione.

Filippo sempre in crisi: anticipazioni Un posto al sole 26-30 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 30 luglio 2021, rivelano che per Filippo non è ancora giunto il momento di godersi un po' di tranquillità e serenità.

Dopo essere ritornato a casa, Sartori ha fatto grande fatica a recuperare i ricordi della sua vita prima dell'incidente e tale situazione finirà per creare delle tensioni con Serena, che non saprà più come gestire la situazione. Di conseguenza, anche Roberto Ferri finirà per essere coinvolto in questa vicenda, dato che sarà fortemente sotto pressione per lo stato d'animo di suo figlio.

Marina potrebbe lasciare di nuovo Napoli

Come se non bastasse, poi, Roberto si ritroverà a dover fare i conti anche con la possibile partenza di Marina che, in questo ultimo periodo, è stata per lui una preziosa alleata per le questioni lavorative. Marina, infatti, potrebbe andar via nuovamente e quindi lasciare Napoli e Roberto Ferri da solo.

E poi, ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 26 al 30 luglio 2021, rivelano che Silvia si ritroverà a dover fare i conti con i sentimenti che prova. Dopo l'incontro casuale che c'è stato con Giancarlo, la donna si ritroverà di nuovo in piena crisi e si renderà conto che, per lei, è giunto il momento di fare chiarezza con i suoi sentimenti e forse potrebbe esser giunto anche il momento di affrontare apertamente suo marito Michele.

Occhi puntati anche su Guido: le trame della soap opera di successo in onda su Rai 3 rivelano che Guido si ritroverà a fare i conti con una brutale aggressione.

Guido vittima di un'aggressione: anticipazioni Un posto al sole al 30 luglio

A soccorrerlo ci penseranno Raffaele e Franco che lo aiuteranno a riprendersi dopo il tragico accaduto.

Tuttavia, sarà proprio in quel momento che Guido farà una bruttissima scoperta: durante l'aggressione gli hanno rubato la pistola d'ordinanza. In queste nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per la crisi di Speranza che si ritroverà divisa tra il romanticismo di Samuel, che la inviterà ad uscire insieme, e il cinismo di Vittorio, verso il quale sente di provare una forte attrazione. Quale sarà a questo punto la scelta finale? Si scoprirà nelle prossime puntate.