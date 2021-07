Sting, dopo aver annunciato, qualche settimana fa, la nascita di una fondazione atta a supportare i ristoratori italiani colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus, adesso ha comunicato che ha aperto una pizzeria in Toscana.

Il locale si trova nel Chianti, all'interno de Il Palagio, la tenuta di proprietà dello storico frontman dei Police.

La pizzeria di Sting

La nuova pizzeria di Sting sorge nella sua tenuta in Toscana dove, già da un po' di tempo, l'artista gestisce un'azienda che produce vino, olio e altri prodotti di qualità.

La Villa del Palagio a Figline Valdarno viene considerata dal cantante un po' come la sua seconda casa: comprende circa 200 ettari di terreno sui quali sorgono vigneti e uliveti, ma anche boschi e pascoli.

La notizia dell'inaugurazione del ristorante è stata divulgata da Sting stesso. Qualche settimana fa, invece, aveva comunicato della nascita della fondazione Every Breath Foundation, allo scopo di fornire un aiuto concreto ai gestori di locali e alle aziende italiane messi in ginocchio dalle difficoltà finanziarie provocate dall'epidemia di coronavirus.

La nascita della fondazione

A giugno, dopo aver partecipato ad un'iniziativa benefica a San Marino, Sting sui social ha rivelato di aver dato il via alla Every Breath Foundation (che prende il nome dal celebre singolo dei Police Every Breath You Take).

L'attività si occuperà soprattutto di dare una mano a bar, ristoranti e locali maggiormente colpiti dalle chiusure dovute alla pandemia di Covid-19.

Nel suo comunicato, il cantante ha afferato che la fondazione: "Sosterrà l'industria dell'ospitalità che nel corso della pandemia ha fatto fatica a tenere aperte le porte". Per il momento non si conoscono i dettagli concreti di questo progetto benefico, ma il musicista stesso ha garantito che presto fornirà maggiori dettagli.

Quest'iniziativa è l'ennesima dimostrazione di quanto Sting sia legato all'Italia.

L'annuncio dell'apertura della pizzeria sui social

"Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio", ha scritto Sting su Instagram. "Qui potete gustare una pizza favolosa - ha continuato - assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali".

Il locale sorge all'interno della tenuta del Palagio.

Sui social non è mancata l'ironia in reazione al post del musicista. Un utente, ad esempio, scherzandoci su ha scritto: "Basta che non ci metti l'ananas", riferendosi all'abitudine di aggiungere il frutto sulla pizza che, per molti, rappresenta una sorta di orrore gastronomico.