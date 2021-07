Le anticipazioni iberiche di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Genoveva riuscirà ad ottenere un permesso, grazie a Velasco, per tornare a casa in attesa del processo che la attenderà. Felipe e Salmeron, inoltre, avranno uno scontro ed inavvertitamente l'avvocato darà una spinta alla moglie, facendola cadere a terra priva di sensi. Alvarez Hermoso chiamerà prontamente i soccorsi, ma le condizioni precarie della donna faranno sì che la stessa perderà il bambino. La dark lady, infine, si alleerà con Velasco per distruggere il marito.

Genoveva otterrà un permesso per tornare in casa propria in attesa della sentenza del processo

Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction daily creata da Aurora Guerra rivelano che la testimonianza della domestica Laura risulterà fondamentale per l'arresto di Genoveva con l'accusa dell'omicidio di Marcia Sampaio. Malgrado le accuse che verranno raccolte dal commissario Mendez, con l'ausilio di Felipe, sia per l'assassinio di Ursula Dicenta che della Sampaio, Salmeron riuscirà a trovare un modo per farla franca anche stavolta.

A venire in soccorso della dark lady ci penserà il losco avvocato Javier Velasco, il quale riuscirà a far ottenere alla donna un permesso per tornare a casa propria in attesa della sentenza del processo per gli omicidi.

Il cavillo usato dal legale risiederà nella gravidanza in essere di Genoveva che, essendo in stato interessante, non potrà lasciare Acacias.

Genoveva perderà il bambino a causa di una colluttazione con Felipe

Le trame spagnole della soap opera anticipano che Genoveva, una volta giunta in casa, avrà un acceso scontro col marito.

Felipe, però, finirà per dare inavvertitamente uno spintone ad Alvarez Hermoso, la quale cadrà per terra priva di sensi. A quel punto, l'avvocato chiamerà prontamente i soccorsi ma, giunti in ospedale, i medici capiranno sin da subito che la donna, per colpa della rovinosa caduta, avrà subito un pericoloso aumento della pressione arteriosa.

Genoveva, poco dopo, avrà una nuova crisi ed il dottore, in quel caso, non potrà fare nulla per salvare la creatura che la donna ha in grembo.

Salmeron si alleerà con Velasco per distruggere Felipe

Lo spirito vendicativo di Genoveva è uno dei punti cardine di Acacias 38 e, a maggior ragione, dopo la funesta perdita del bimbo che sarebbe dovuto nascere pochi mesi più tardi, la dark lady verrà pervasa da un sentimento di rivalsa nei riguardi del marito. Decisa a farla pagare ad ogni costo a Felipe, Salmeron deciderà di allearsi col truffaldino avvocato Javier Velasco. Riuscirà Genoveva a distruggere Felipe?