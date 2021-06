Continuano a circolare sul web le anticipazioni e i rumors sulla sesta stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 13 settembre. L'ultima indiscrezione riguarda Gabriella Rossi che nel finale trasmesso il 28 maggio ha deciso di trasferirsi a Parigi con il marito Cosimo. Tuttavia, mentre per Alessandro Cosentini sembra non ci siano dubbi sulla sua assenza nelle nuove puntate della soap, non si può dire lo stesso dell'interprete della stilista, Ilaria Rossi. Da una parte il suo nome è apparso nella comunicazione ufficiale rilasciata dalla Rai riguardo al cast della fiction, dall'altra un post su Instagram pubblicato dal collega Emanuel Caserio ha fatto sospettare un addio dell'attrice alla fiction che l'ha resa popolare.

Caserio dedica a Ilaria Rossi il post Ig 'Ti voglio bene': forse l'addio di Gabriella al Paradiso delle signore

Attualmente non è certo se il personaggio di Gabriella sarà presente nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda a settembre o, comunque, per tutta la prossima stagione. Come il pubblico ricorderà, alla fine della precedente, la stilista ha accettato di seguire il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) che le aveva chiesto di lasciare Milano e di partire per la Francia. La giovane potrebbe non essere più un personaggio della soap, o almeno una protagonista fissa della stessa. Nelle ultime ore un post pubblicato su Instagram da Emanuel Caserio (l'attore che interpreta Salvatore Amato) ha alimentato l'ipotesi dell'addio alla fiction di Ilaria Rossi, il volto di Gabriella.

È bastato un "Ti voglio bene" e il tag all'attrice in una foto che li ritrae entrambi per far nascere il sospetto che la giovane interprete abbia detto addio al set. Potrebbe essere così, magari dopo aver girato le ultime scene che la vedono protagonista.

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 i ritorni di Tina Amato, Anna Imbriani e Roberto Landi

La foto e la dedica di Emanuel Caserio alla collega Ilaria Rossi hanno fatto ipotizzare ai fan de Il Paradiso delle signore che il personaggio di Gabriella uscirà di scena. Comunque, è bene ribadire che si tratta solo di supposizioni.

Al contrario, per quanto riguarda i ritorni, è stata data la conferma ufficiale che nella nuova stagione in partenza il 13 settembre torneranno ad animare le vicende della soap due ex Veneri del grande magazzino: Tina Amato (Neva Leoni) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio). Inoltre, tornerà nella vita di Vittorio Conti il suo vecchio amico e collega Roberto Landi (Filippo Scarafia). Infine sono previsti, tra le new entry, gli attori Massimo Poggio, Moisè Curia, Lucrezia Massari e Valentina Di Bartolo. I primi due dovrebbero vestire i panni rispettivamente di Ezio Colombo, il padre di Stefania, e Marco di Sant'Erasmo, il nipote della contessa Adelaide. Per quanto riguarda le due attrici, non si conosce ancora quali ruoli interpreteranno.