Cresce l'attesa da parte dei fan de Il Paradiso delle signore 6, per la messa in onda delle nuove puntate in programma a partire dal prossimo settembre su Rai 1. Tra le protagoniste riconfermate spicca Giulia Arena, che tornerà a vestire i panni dell'astuta Ludovica Brancia. In una recente intervista concessa al programma Uno Weekend in onda sulla rete ammiraglia Rai, l'attrice ha parlato un po' di quello che succederà nella sesta stagione della soap, anticipando ai numerosi fan che le trame saranno particolarmente complesse.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che Ludovica Brancia continuerà a tenere banco anche nella nuova stagione, soprattutto dopo che la donna deciderà di uscire allo scoperto con Marcello, l'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore.

Un amore decisamente non facile da portare avanti, complice le differenze sociali che ci sono tra i due: i loro mondi, infatti, appariranno nettamente impossibili da conciliare, nonostante entrambi siano follemente innamorati l'uno dell'altra e cercheranno di fare il possibile per riuscire a far trionfare il sentimento che li unisce.

A tal proposito Giulia Arena, che veste i panni di Ludovica Brancia, non ha nascosto che per questa sesta stagione della soap opera gli sceneggiatori hanno messo a punto delle trame complesse, le quali sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico e saranno in grado di tenere alta l'attenzione fino al prossimo maggio 2022.

L'attrice di Ludovica Brancia si sbilancia sulle trame della sesta stagione

"I tradimenti non mancano, ci saranno delle trame abbastanza complesse", ha dichiarato l'attrice di Ludovica nel corso della sua nuova intervista televisiva.

Insomma, anche quest'anno non mancheranno i colpi di scena e le novità per Ludovica, ma anche per tutte le altre coppie protagoniste de Il Paradiso 6, che tornerà in prima visione assoluta a partire da lunedì 13 settembre, nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Inoltre, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità sentimentali e personali che riguardano Vittorio Conti.

Vittorio Conti riparte senza Marta: anticipazioni Il Paradiso 6

Per il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni giungerà il momento di rialzarsi dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Marta.

La donna, infatti, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, rinunciando così alla richiesta di Vittorio di restare con lui a Milano e dedicarsi così insieme al grande magazzino.

Così, nella sesta stagione, Vittorio dovrà gestire da solo i vari imprevisti e le novità che riguarderanno Il Paradiso, sempre più al centro dell'attenzione e del successo.