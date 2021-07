Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 12 al 16 luglio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Serkan, che si rifiuterà di firmare l'accordo che dovrebbe legare la Holding al noto architetto Efe Akman. Intanto Eda Yildiz prenderà in considerazione l'idea di lasciare la Turchia per trasferirsi in Italia e proseguire il proprio percorso di studi.

I dubbi di Serkan: anticipazioni Love is in the air 12-16 luglio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Love is in the air in onda dal 12 al 16 luglio 2021, rivelano che il giovane Bolat storcerà il naso di fronte alle richieste che sono state fatte da Akman. Proprio per questo motivo, si rifiuterà di mettere la sua firma all'accordo che avrebbe legato la Art Life al potente architetto.

Tuttavia, tale situazione finirà per creare tensione tra Ferit e Serkan, dato che l'accordo era stata proposto e fortemente spalleggiato dal promesso sposo di Selin.

Di conseguenza, Eda si ritroverà in una posizione delicata e deciderà di intervenire in prima persona per cercare di riportare di nuovo l'armonia tra Serkan e Ferit.

La donna, quindi, organizzerà un incontro speciale, a quattro, all'interno dello chalet di Serkan.

Selin mette alle strette il suo ex fidanzato Serkan

Un incontro che Eda ha messo a punto anche con lo scopo di convincere Selin ad annullare le imminenti nozze con Ferit e a tornare di nuovo al fianco del suo ex fidanzato.

Le trame di Love is in the air della prossima settimana, rivelano che Selin dimostrerà di essere disposta a cancellare il suo matrimonio, solo se Serkan darà una prova certa del fatto che è pronto a tornare con lei.

Messo alle strette, l'architetto si ritroverà in grande difficoltà e non saprà scegliere tra Eda e Selin.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Eda prenderà in considerazione l'idea di partire per l'Italia, dato che ormai il suo contratto con l'architetto è in dirittura d'arrivo.

Nel momento in cui Serkan apprenderà la notizia dell'imminente partenza di Eda, comincerà a stare male: l'uomo, infatti, accuserà un malessere.

La madre dell'architetto crederà che il figlio stia male per il matrimonio di Selin, intanto Seify deciderà di chiamare Eda al capezzale di Serkan.

Eda decide di partire per l'Italia: trame Love is in the air sino al 16 luglio

Sta di fatto che la giovane fioraia trascorrerà la notte al fianco dell'architetto e, nel sonno, Serkan avrà degli incubi, durante i quali chiederà a Eda di non lasciarlo da solo.

Al mattino seguente, però, il giovane Bolat non ricorderà più niente di quello che è successo. Di conseguenza, Eda si convincerà del fatto che l'idea migliore sia quella di partire per l'Italia e quindi gettarsi alle spalle la relazione con l'architetto.

Prima di andarsene, la donna confesserà a Selin che il fidanzamento tra lei e Serkan, in realtà, era finto e frutto di un contratto studiato a tavolino.