Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda il 15 e il 16 luglio Serkan convincerà Eda a non partire per l'Italia. L'uomo, infatti, le confesserà i suoi sentimenti e le chiederà di aspettarlo. Yildiz, a ogni modo, dirà la verità a Selin riguardo il suo finto fidanzamento con Bolat e questo manderà in crisi la giovane in merito al matrimonio con Ferit.

Trama 15-16 luglio: Selin ed Eda si incontrano a casa Bolat

Secondo le anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda giovedì 15 e venerdì 16 luglio Eda deciderà di partire per l'Italia.

Questa decisione, però, non piacerà a Serkan, il quale non prenderà bene la notizia, al punto di sentirsi male fisicamente. Sua madre, non curante dei sentimenti che suo figlio prova per la giovane Yildiz, penserà che questo malessere sia dovuto al matrimonio di Selin con Ferit. Convinta del suo pensiero, Aydan chiamerà l'ex fidanzata di Serkan e le darà appuntamento proprio a casa di suo figlio. Lo stesso farà Seyfi con Eda, provocando così l'incontro tra le due donne.

Anticipazioni 15-16/07: Ceren diventa il capo dello studio di suo padre

L'incontro tra Eda e Selin provocherà un forte imbarazzo e a quel punto l'ex fidanzata di Bolat deciderà di andare via. Yildiz, nel frattempo, sceglierà di restare e Serkan durante la notte avrà degli incubi, che lo porteranno a chiederle di non lasciarlo.

Quando deciderà di lasciare casa Bolat, Eda andrà a salutare la sua finta suocera, la quale si mostrerà molto riconoscente per ciò che ha fatto per la sua famiglia. Ayfer, intanto, dirà a Melo e a Figen del contratto tra Yildiz e Serkan, mentre Ceren diventerà capo presso lo studio ereditato da suo padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler 15-16/07: Selin vive un momento di crisi con Ferit

Eda sarà sempre più convinta di voler partire per l'Italia, soprattutto per dimenticare Serkan. Prima d'inseguire i suoi sogni, però, la giovane confesserà a Selin del finto fidanzamento con Bolat e le dirà che l'uomo prova ancora qualcosa per lei. A quel punto Selin entrerà in piena crisi e sentirà il bisogno di un confronto con Serkan, ma il giovane non si presenterà all'appuntamento, infatti sceglierà di seguire il suo cuore e si recherà da Eda, confessandole di essersi innamorato di lei.

La giovane, così, cambierà i suoi piani e sceglierà di restare in Turchia. Bolat, dal suo canto, le chiederà di aspettarlo e di partire insieme per l'Italia dopo due mesi. Selin, nel frattempo, si confiderà con Piril circa i suoi sentimenti e le rivelerà del finto fidanzamento tra Eda e Serkan. Alptekin, intanto, confesserà ad Aydan che in passato è stato coinvolto in un incidente edilizio in cui sono morte delle persone.