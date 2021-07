Dopo la furiosa lite tra Eda e Serkan, protagonisti di Love is in the air, Bolat decide di compiere un ultimo gesto per riconquistare la (finta) fidanzata: ammanettarla e portarla nel suo chalet in montagna.

Le anticipazioni di lunedì 5 luglio ci svelano che Serkan acquisterà per Eda un regalo e Seyfi, per aiutarlo a fare pace con la giovane fioraia, metterà nel sacchetto un paio di manette, simbolo del loro primo incontro.

Eda e Serkan si trovano così soli per la prima volta dopo diverso tempo: vediamo ora nelle anticipazioni di martedì 6 luglio come si evolverà la situazione nella coppia.

Anticipazioni 6 luglio: Serkan fa una proposta a Eda

Una volta giunti allo chalet, Serkan spiegherà ad Eda il suo piano per vendicarsi di Kaan, colpevole di aver rubato il progetto dei lampadari ideato dallo studio di architettura Art Life. Il brillante architetto ha intenzione di tornare in possesso del progetto del Green Hotel e affidare la progettazione della struttura ad Eda.

La giovane fiorista, però, è ancora molto arrabbiata con Serkan per il modo in cui l'ha umiliata davanti a tutti e per questo reagisce male alla proposta di Bolat.

Inoltre la ragazza continua a non capire il motivo per cui Serkan non le abbia chiesto chiaramente scusa e proverà in tutti i modi ad allontanarsi dallo chalet.

A lasciare l’abitazione è però Serkan, il quale decide di fare una passeggiata per far sbollire la sua irruente fidanzata.

Una volta rientrato, Serkan viene aggredito da Eda, la quale lo scambia per un ladro e prova a fermarlo con lo spray al peperoncino. Ben presto Eda si rende conto dell'errore e prova a rimediare, soprattutto in vista del fatto che Serkan è uscito a cercare un vestito asciutto per lei.

Eda e Serkan trascorrono la notte insieme

Sullo chalet si abbatte nel frattempo un violento temporale e così Eda e Serkan sono costretti a rimanere nell'abitazione e a passare la notte insieme. Non solo: tutte le stanze della casa si allagano a causa del temporale e per questo motivo i due sono costretti a condividere anche lo stesso letto.

A casa, intanto, la zia di Eda, Fifi e Melo sono molto preoccupate per la scomparsa della loro amica. Ayfer decide di andare a casa di Serkan per capire cosa sia successo e così scopre che la nipote si trova in montagna insieme a Serkan, nello chalet della famiglia del facoltoso architetto.

Fifi riesce a chiamare Eda e Melo e la zia scoprono Eda nello stesso letto di Serkan.

Per Ayfer questo è un duro colpo: vedere la sua amata nipote in compagnia di un uomo - e in particolare di un uomo come Serkan - la getterà in uno stato di profonda agitazione e rabbia nei confronti di Eda, dalla quale pretenderà una spiegazione convincente.