Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, ambientata in diverse località turche fra cui la capitale Istanbul. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 12 al 16 luglio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'allontanamento di Serkan e Ferit, sull'imminente matrimonio di quest'ultimo con Selin, sulla decisione di Eda di partire e sulla dichiarazione che Serkan farà a Yildiz.

Aydan cerca di fare ingelosire Alptekin

Le nuove anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Serkan si rifiuterà di firmare un contratto con cui dovrebbe associare la sua Holding a Efe Akman, perché il famoso architetto pone troppe condizioni nel contratto. La scelta dell'imprenditore rovinerà i suoi rapporti con Ferit, spingendo Eda ad organizzare un incontro a quattro in montagna per farli riappacificare. Nel frattempo, Aydan ingaggerà un attore prestante che finga di darle lezioni di ceramica per fare ingelosire Alptekin. Dopo aver trascorso due giorni in montagna con Eda, Serkan e Ferit, Selin si renderà conto di poter rinunciare al suo fidanzato soltanto se Serkan volesse ritornare con lei.

Non sapendo chi scegliere fra Eda e Selin, l'imprenditore si confiderà con Engin per avere un consiglio dato che anche quest'ultimo è diviso fra Piril e Ceren. Eda origlierà di nascosto una conservazione in cui Serkan confessa la propria indecisione, convincendosi che il ragazzo sia ancora innamorato della sua ex.

Serkan sta male

A causa di un imprevisto avvenuto per colpa di alcuni insetti, Alptekin avrà modo di conoscere il maestro Arda, ingelosendosi. Ayfer confiderà a Ceren di voler chiedere un prestito ipotecario sulla casa per riuscire a pagare l'ultimo anno di studi di Eda senza che lei lo sappia. A quel punto, Ceren le consiglierà di contattare la sua ricca madre per farsi aiutare, ma Ayfer si rifiuterà.

L'imminente partenza di Eda causa a Serkan un forte malessere fisico che lo costringerà a letto. Selin ed Eda accorreranno al suo "capezzale" chiamate da Aydan e Seify. Nel corso della notte, Eda rimarrà al fianco di Bolat che la chiamerà nel sonno per tutta la notte. Melek e Figen verranno a sapere che il fidanzamento di Eda e Serkan era finto ed era soltanto legato ad un contratto di lavoro.

Poco prima di partire per l'Italia, Eda confesserà a Selin che Serkan è ancora innamorato di lei. A quel punto, la giovane abbandonerà il futuro sposo nel giorno delle prove del matrimonio per recarsi ad un appuntamento con il suo ex che però non si presenterà. Il giovane, infatti, deciderà di impedire ad Eda di partire confessandogli di essere follemente innamorato di lei.