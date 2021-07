Stanno appassionando sempre di più i telespettatori italiani, le avventure dello sceneggiato turco Love is in the air. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 agosto 2021, svelano che Eda Yildiz dopo essere tornata a lavorare a stretto contatto con Serkan Bolat desterà parecchia preoccupazione a tutte le persone a lei care. In particolare la giovane fanciulla, dopo aver chiesto a Efe di farle fare una passeggiata nel bosco da sola, non lascerà nessuna traccia di sé.

Fortunatamente la fanciulla non correrà nessun pericolo, poiché dopo una caduta tornerà a casa sana e salva, per merito del provvidenziale intervento di Serkan.

Spoiler Love is in the air, episodi al 6/08: Seyfi spia Bolat e la giovane Yildiz

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021, mentre Serkan farà di tutto per dimenticarsi di Eda, l’architetto Efe convincerà la fanciulla a tornare a lavorare all’azienda Art life: a causa di questo escamotage i due ex fidanzati non avranno altra scelta che collaborare.

Nel contempo Ferit e Selin dopo la rottura cercheranno di andare d’accordo durante le ore di lavoro, mentre Bolat e Eda si lanceranno delle frecciate. La situazione diventerà più complicata, nell’istante i cui l’architetto proporrà di rifare i disegni del progetto del porto facendo creare due schieramenti: da una parte ci saranno Eda, Efe e Ferit, dall’altra Bolat e il resto.

La tensione aumenterà quando Ceren tenterà di avvicinarsi a Selin, mentre Figen sarà decisa ad affrontare Erdem.

Successivamente Aydan apprenderà ciò che sta accadendo alla Art Life grazie a Piril, invece Alptekin sarà in procinto di svelare la verità sulla morte dei genitori di Eda a Ayfer. Nel contempo finalmente la giovane Yildiz potrà pagarsi le rate universitarie.

Inoltre la fanciulla quando saprà che sua zia ha dei problemi economici deciderà di parlare con la stessa della questione: le due donne si prometteranno di dirsi tutto da adesso in poi.

Durate i preparativi della presentazione dei progetti del porto, Seyfi su richiesta di Serkan darà a Eda una scatola contenente i suoi oggetti e dei regali: quest’ultima butterà tutto spiazzando l’architetto.

In realtà Seyfi avrà un compito da portare a termine, ovvero quello di spiare i due ex fidanzati su ordine di Aydan nel migliore dei modi: quest’ultima intanto apprenderà che suo figlio è deciso a cambiare casa.

Serkan ritrova Eda priva di sensi, Aydan si rivolge a una psicanalista

Quando un cliente vorrà unire il suo progetto e quello di Serkan, Eda sparirà nel nulla: dopo diverse ore, la ragazza verrà ritrovata priva di sensi da Serkan dentro una buca. Quest’ultimo non appena farà visitare la sua amata da un medico, si accorgerà che la stessa non si ricorda del loro litigio: il dottore oltre a sottolineare all’architetto che Eda recupererà la memoria, gli raccomanderà di non farla dormire.

A questo punto Serkan, con l’intento di rassicurare Ceren le manderà un messaggio dal cellulare di Eda, finendo per peggiorare le cose.

In seguito Bolat si recherà con la giovane studentessa nel suo cottage estivo: durante il viaggio la ragazza - dopo essersi ricordata ogni cosa - avrà una discussione accesa con Serkan. In seguito Eda dopo aver litigato anche con sua zia Ayfer per non aver chiesto il suo aiuto dopo l’incidente, sospetterà che l’architetto abbia messo fine alla loro storia d’amore per un motivo che non le ha svelato.

Nel contempo Serkan chiederà a Engin di fare delle indagini su Efe. In seguito Bolat confesserà ai suoi amici che il nuovo socio della holding vuole acquistare le azioni di Ferit: dopo aver appreso questa notizia, Selin non perderà tempo per affrontare il suo ex con l’obiettivo di riuscire a farsi dare la sua quota.

Intanto Figen proporrà a Ayfer di affittare lo spazio al bar accanto al suo vivaio: questa proposta non troverà il consenso di Eda.

Successivamente quest’ultima, Ceren, Erdem, Selin, Leyla e Figen parteciperanno al compleanno di Piril che si terrà in un locale, invece Engin, Serkan, Efe, Seyfi e Alptekin giocheranno alla Play station.

Engin dopo essersi reso conto di non aver preso parte alla festa della sua fidanzata, la raggiungerà con Serkan: quest’ultimo purtroppo avrà l’ennesima lite con Eda. Aydan non appena suo figlio le dirà di voler traslocare veramente si rivolgerà a una psicanalista, che le consiglierà di fare pace con Eda.

Infine Bolat, dopo aver raccomandato il negozio di fiori di Eda e Ayfer a una committente importante in modo anonimo, si fiderà sempre meno di Efe.