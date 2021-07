Tante novità attendono i telespettatori di Love is in the air nel corso delle puntate trasmesse il 26 e il 27 luglio sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della serie tv narrano che Ayfer e Aydan sigleranno un accordo per dividere Eda Yildiz e Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air del 26 luglio: Ayfer e Aydan si alleano per dividere Serkan e Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la puntata trasmessa lunedì 26 luglio in prima visione in Italia raccontano che Selin perderà l'aria di sicurezza, tanto da apparire più fragile dopo essere stata scaricata all'altare da Ferit.

La giovane dovrà affrontare una crisi molto profonda in quanto perderà anche il lavoro. Selin, infatti, deciderà di vendere le sue quote dell'Art Life a Efe Akman.

Nel contempo, Eda e Serkan non riusciranno più a nascondere i propri sentimenti. La coppia, infatti, avrà intenzione di rivelare alle rispettive famiglia di essere realmente innamorati. Aydan e Ayfer, a questo punto, stringeranno un'alleanza, apparendo per la prima volta concordi a dissuadere i fidanzati a stare insieme. Per questo motivo, le suocere inizieranno a stressarli con delle richieste assurde. Alla fine, Eda e Serkan riusciranno a fare buon viso a cattivo gioco, fronteggiando le pretese onerose.

Alptekin lascia l'azienda al figlio

In ospedale, Alptekin scoprirà di avere dei problemi di salute, tanto da fare una scelta definitiva sulla sua azienda. Il marito di Aydan annuncerà al figlio l'intenzione di cedergli l'Art Life. Di conseguenza, Serkan si troverà in difficoltà a gestire una grande quantità di lavoro, tanto da costringerlo a richiamare Selin nel team affinché possa dargli una mano con i clienti.

Infine Piril sarà particolarmente triste dopo la partenza all'estero di Engin mentre Efe inizierà a prendere informazioni su Eda dopo aver decantato le sue qualità di architetto paesaggista.

Puntata 27 luglio: Alptekin scopre come sono morti i genitori della Yildiz

Nella puntata di martedì 27 luglio di Love is in the air, Aydan e Alptekin scopriranno qualcosa di scioccante sulla morte della madre e del padre di Eda, avvenuta diversi anni prima.

Il padre di Serkan, infatti, capirà che la sua azienda aveva dato in subappalto la costruzione di un cottage per le vacanze estive. Purtroppo tale edificio era crollato per colpa dei materiali troppo scadenti, finendo su un auto con a bordo i genitori di Yidiz, i quali morirono sotto le macerie.

Dopo la tragedia, Alptekin non era riuscito a rintracciare Eda. Ayfer, infatti, aveva cambiato cognome da Yildirim a Yildiz, tanto da rendere impossibile risarcirla per il danno. Per tale ragione, il marito di Aydan avrà intenzione di svelare l'intera faccenda a Serkan, attualmente impegnato in una romantica storia proprio con Eda.