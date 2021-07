Le puntate di Beautiful in onda domenica 25 e lunedì 26 luglio saranno ricche di colpi di scena. In primis i telespettatori vedranno che Sally cercherà invano di convincere Wyatt a passare una notte di passione con lei. Nel frattempo, Steffy verrà portata in ospedale dove arriverà ancora priva di conoscenza dopo essere starà investita con l'auto da Bill.

Spoiler del 25 luglio: Sally cerca di sedurre Wyatt

Le trame di Beautiful si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Sally deciderà di farsi mettere incinta da Wyatt. Il suo piano la vedrà giungere a casa del giovane Spencer intenzionata a passare un'ultima notte d'amore con lui.

Il tutto mentre Flo sarà tenuta prigioniera in un appartamento disabitato. Sarà la dottoressa Escobar a inviare a Wyatt tramite il cellulare di Flo un messaggio a Wyatt con il quale Fulton darà il permesso al fidanzato di passare la notte con Sally. Come si comporterà Wyatt? Dalle anticipazioni, si viene a sapere che il giovane Spencer riuscirà a leggere i messaggi di aiuto che Flo sarà riuscirà a scrivere sulla biancheria intima di Sally, approfittando di un suo momentaneo stato di incoscienza.

Beautiful, Steffy in coma, Wyatt vede i messaggi di aiuto di Flo

In Beautiful dunque, Wyatt capirà che qualcosa non va e chiederà spiegazioni a Sally, la quale vedrà sfumare il suo piano per rimanere incinta del suo ex fidanzato.

In attesa di scoprire come andrà a finire questa intricata story line, i telespettatori saranno con il fiato sospeso a causa dell'incidente che vedrà coinvolta Steffy. La giovane infatti, sarà priva di conoscenza dopo essere stata investita da Bill e verrà trasportata in ospedale. Se la caverà? In ospedale nel frattempo, accorreranno anche Brooke e Ridge, quest'ultimo sconvolto da quanto accaduto alla figlia e ancora ignaro che anche Bill sia coinvolto nell'incidente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Beautiful, anticipazioni trame successive: Wyatt libera Flo

Dando uno sguardo alle trame successive, si viene a sapere che Ridge aggredirà Bill dopo aver saputo che era lui alla guida dell'auto che ha travolto Steffy. Quest'ultima intanto, riprenderà conoscenza e il dottor Finnegan si occuperà di lei cercando di alleviare i suoi dolori.

Wyatt invece, riuscirà a liberare Flo e verrà a sapere la verità sullo stato di salute di Sally. Spectra sarà quindi smascherata e per lei saranno in arrivo guai seri. Sally deciderà di parlare con l'ex fidanzato con l'intento di giustificare in qualche modo le sue bugie ma Wyatt non ne vorrà sapere. Come finirà per Sally? Per scoprirlo non resta che attendere i prossimi appuntamenti con la soap Tv americana, ricordando che la serie va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.