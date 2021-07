Tempi duri in arrivo in Love is the air per Alptekin Bolat. Sia Eda che Serkan non lo vorranno più vedere a causa dell'incidente occorso anni prima e che causò la morte dei genitori di Yildiz, ma non solo. Anche la moglie Aydan interromperà I rapporti con lui, dopo aver scoperto che Alptekin la starà tradendo con l'istruttrice di ginnastica. La madre di Serkan, disperata per quanto appena scoperto, si recherà a casa di Ayfer per trovare un po' di sollievo.

Alptekin lascia la tenuta e va a stare in hotel

Le trame della nuova soap Tv turca si daranno ancora più coinvolgenti nel momento in cui anche Eda verrà a sapere che Alptekin sarà il responsabile, seppur non direttamente, della morte dei suoi genitori.

Ciò porterà anche Serkan a litigare violentemente con il padre, arrivando ad invitarlo ad uscire dalla sua vita e da quella della madre per sempre. La spaccatura generata dagli errori e dalle bugie del passato, porteranno Alptekin a seguire il consiglio del figlio, decidendo quindi di trasferirsi in albergo per qualche tempo.

Aydan in seguito, chiederà al fidato Seyfi di andare a trovare il marito per verificare se abbia bisogno di qualcosa. Il maggiordomo vedrà Bolat senior in atteggiamenti equivoci con una donna ma non avrà il coraggio di riferire ciò che avrà visto alla sua padrona.

Aydan scopre che Alptekin la tradisce

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, Aydan comincerà a sospettare che Seyfi le stia nascondendo qualcosa e deciderà di recarsi presso l'hotel in cui starà soggiornando Alptekin.

Al suo arrivo, il marito le aprirà la porta della camera indossando una camicia sbottonata e ciò scatenerà una serie di domande da parte della madre di Serkan, la quale si metterà a ispezionare tutta la stanza. Alla fine, Aydan troverà nascosta sotto il letto l'insegnante di ginnastica, scoprendo così il tradimento del marito.

Ayfer aiuta Aydan a superare lo shock per il tradimento di Alptekin

Come prevedibile, Aydan sarà sconvolta dopo aver scoperto l'infedeltà di Alptekin e, il giorno successivo, i telespettatori noteranno che la donna sarà in uno stato di ipnosi. Sarà Ayfer, la zia di Eda, a venirle in soccorso, impietosita dal suo stato. Ayfer, nel tentativo di tirarle su il morale, inviterà Aydan a passare qualche ora da lei per svagarsi un po'.

La proposta verrà accettata dalla moglie di Alptekin, la quale sembrerà prendere troppo alla lettera l'invito.

Dando uno sguardo alle successive trame di Love is in the air infatti, la donna si presenterà casa di Ayfer con le valigie. Avrà intenzione di trasferirsi a casa di Eda? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV turca che, si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 15:30 circa.