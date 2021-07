Gli spoiler della soap opera Beautiful, sono ricchi di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 agosto, Sally Spectra dovrà affrontare un periodo alquanto difficile: la donna verrà smascherata e sarà costretta a chiedere scusa a Wyatt, per cercare di recuperare il rapporto con lui. Nel frattempo Steffy sarà ormai pronta a uscire dall'ospedale, ma dovrà seguire una cura a base di antidolorifici, prescritta dal dottor Finnegan.

Brooke, intanto, sarà desiderosa di tornare insieme a Ridge e iniziare tutto daccapo.

Shauna Fulton, invece, penserà di tornare a Los Angeles, con la scusa di stare al fianco di sua figlia Florence, ma la ragazza capirà subito che il vero obiettivo della madre è quello di riconquistare Ridge.

Spoiler Beautiful: Sally chiede perdono a Wyatt

Nelle prossime puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5, Sally Spectra sarà ricoverata in ospedale, a causa di un attacco di panico: la donna chiederà perdono a Wyatt per tutte le sue malefatte. Nel frattempo anche la dottoressa Escobar chiederà scusa a Florence, soprattutto per evitare una denuncia.

In seguito il dottor Finnegan deciderà di dimettere Steffy Forrester dall’ospedale, ma prima si accerterà che la donna segua la terapia contro il dolore al meglio e le prescriverà diversi medicinali.

Liam e Hope, intanto, saranno desiderosi di festeggiare il ritorno di Steffy, insieme alle bambine. Successivamente Wyatt e Florence racconteranno tutta la verità a Katie, riguardo la finta malattia di Sally Spectra.

Brooke vuole tornare con Ridge

Steffy Forrester verrà dimessa dall'ospedale e tornerà a casa sua, dove trascorrerà la sua convalescenza nel migliore dei modi, ma la donna non vorrà assumere gli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegan.

Nel frattempo Brooke non vorrà più ripetere gli errori del passato e cercherà in ogni modo di ricucire il suo rapporto con Ridge. Più tardi Katie deciderà di avere un confronto faccia a faccia con Sally Spectra, le confesserà di sentirsi tradita da lei e che prima di scoprire tutta la verità, la reputava ancora una vera amica: la donna sarà notevolmente angosciata per il comportamento della donna e non saprà come comportarsi.

Wyatt e Florence, intanto, trascorreranno dei momenti assai piacevoli insieme.

Intanto Shauna tornerà a Los Angeles da sua figlia Florence, dopo essere venuta a conoscenza di tutti i problemi avuti con Sally, ma la giovane sarà convinta che sua madre sia arrivata in città per un'altra ragione: riconquistare Ridge.

Infine, Steffy riceverà la visita del dottor Finnegan, l'uomo si presenterà a casa sua con una scusa.