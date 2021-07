Love is in the air, la nuova serie turca che narra le vicende di Eda e Serkan, continuerà a riservare nuovi colpi di scena. Nelle prossime puntate infatti, Aydan riuscirà a sconfiggere la sua agorafobia grazie all'aiuto di Eda. La madre di Serkan sarà grata alla giovane e, durante un colloquio con lei, si lascerà sfuggire che il figlio è ancora innamorato di lei.

Eda aiuta la madre di Serkan a sconfiggere l'agorafobia

In Love is in the air, Serkan lascerà Eda dopo aver scoperto che Alptekin sarà indirettamente responsabile della morte dei genitori della ragazza.

Eda non crederà al fatto che Bolat non sia innamorato di lei e troverà conferma di ciò in un colloquio con Aydan. Tutto avrà inizio nel momento in cui Eda aiuterà Aydan a sconfiggere la sua agorafobia che da anni non le permette di uscire dalla tenuta. La madre di Serkan deciderà di riprendere le sedute con la terapeuta, la quale consiglierà di chiedere aiuto proprio a Eda, l'unica persona che sarà stata in grado di farla uscire dalla proprietà.

Aydan sconfigge le sue paure e si confida con Eda

Eda, nonostante non sia più fidanzata con Serkan, accetterà di aiutare la signora Aydan. Dando uno sguardo alle prossime trame di Love is in the air, la giovane Yildiz consegnerà a Seyfi un tè calmante da somministrare a Aydan.

Il maggiordomo sbaglierà le dosi e la signora Bolat apparirà molto euforica, tanto da riuscire a recarsi a casa del figlio a bordo della sua vecchia auto. Pertanto, Aydan riuscirà finalmente ad uscire dalla tenuta, sconfiggendo tutte le sue paure. A questo punto, la donna sarà grata a Eda e si sentirà in colpa per aver in qualche modo spinto Serkan a lasciarla.

Pertanto, la moglie di Alptekin cercherà di favorire gli incontri tra Serkan ed Eda per farli riavvicinare, senza però ottenere i risultati sperati.

Aydan confessa a Eda che Serkan è innamorato di lei

Negli episodi seguenti, durante una colazione, Aydan risponderà ad alcune domande di Eda rivelandole alcuni retroscena del passato del figlio.

Nel dettaglio, Eda scoprirà che Serkan dopo la morte del fratello fu mandato dai genitori in un collegio all'estero, e ciò anche a causa della forte depressione della madre. Tutto ciò, secondo il racconto di Aydan, fece sì che Serkan cominciasse a non avere più fiducia nelle persone, sentimento che si sarà portato dietro anche in età adulta. Durante la conversazione, la signora Bolat si lascerà sfuggire una frase che non passerà inosservata a Eda. Aydan infatti, dirà alla giovane Yildiz che Serkan è ancora innamorato di lei e che è stato costretto a lasciarla dopo aver scoperto una cosa legata al suo passato. Una vera e propria gaffe che non lascerà indifferente Eda, la quale sembrerà essere vicina a scoprire la verità sui reali motivi per cui sarà stata mollata su due piedi dal fidanzato.