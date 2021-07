Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda giovedì 22 e venerdì 23 luglio, Ferit lascerà Selin durante il loro matrimonio. L'uomo, infatti, prenderà questa decisione dopo aver ascoltato una conversazione tra la sua fidanzata e Serkan. Quest'ultimo, intanto, sarà infastidito dalla presenza di Efe Akman in ufficio, a causa della sua vicinanza con Eda. Aydan e Ayfer, nel frattempo, scopriranno che Yildiz e Bolat hanno intrapreso una relazione.

Spoiler 22 e 23/07: Selin fa visita a Serkan dopo essere stata lasciata all'altare

Secondo le anticipazioni, nelle puntate in onda il 22 e il 23 luglio si arriverà al giorno del matrimonio tra Selin e Ferit. Durante la cerimonia, però, l'uomo avrà un ripensamento e affermerà di non sentirsi pronto per fare un passo del genere. Nelle scorse puntate, infatti, si è ritrovato ad ascoltare una conversazione tra la sua sposa e Serkan, in cui lei affermava di provare dei sentimenti per lui. Ferit, a quel punto, lascerà la giovane sull'altare e andrà via. Serkan, nel frattempo, accompagnerà Eda a casa e i due inizieranno a parlarsi senza filtri. La ragazza, successivamente, dirà la verità riguardo il suo fidanzamento con Bolat alle amiche, ma non ci riuscirà ancora con la zia.

Selin, dal suo canto, deciderà di fare visita a Serkan in seguito a quanto accaduto con Ferit e gli confesserà di aver ceduto le sue quote della holding a Efe Akman.

Anticipazioni del 22 e 23 luglio: Alptekin vede Eda e Serkan mano nella mano

Alptekin intanto, dopo aver visto Eda e Serkan mano nella mano, si deciderà a dire al figlio la verità circa l'incidente dei genitori di Yildiz.

Durante la loro discussione, però, l'uomo avrà un malore che lo porterà a essere ricoverato urgentemente, quindi non riuscirà a svelare il segreto a Serkan. Selin, nel frattempo, sarà distrutta per quanto accaduto con Ferit e in questa situazione avrà l'appoggio di Melek.

Trama puntate 22-23/07: Aydan e Ayfer conoscono la verità sulla relazione tra Eda e Serkan

Selin cederà le sue quote a Efe Akman, ma la sua presenza in ufficio non piacerà a Serkan, a causa della sua vicinanza con Eda. Aydan, nel mentre, si prenderà cura di suo marito e Ayfer le mostrerà il suo supporto. Quest'ultima, però, verrà casualmente a conoscenza della relazione tra Eda e Serkan. Aydan e Ayfer troveranno un punto in comune: non essere d'accordo con questo fidanzamento. Selin, nel frattempo, sarà costretta a lavorare con Ferit alla Art Life. Intanto quest'ultimo e Ceren saranno sempre più vicini e si troveranno a chiacchierare, incuranti del fatto che Selin li stia osservando durante la loro conversazione.