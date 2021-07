Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di assistere dal 2 al 6 agosto su Canale 5. Le trame della Serie TV raccontano che Eda Yildiz (Hande Ercel) sarà protagonista di un brutto incidente. La fioraia, infatti, cadrà all'interno di una profonda buca, che le provocherà una spiacevole conseguenza. Serkan Bolat (Kerem Bursin), invece, deciderà di lasciare l'abitazione dei propri genitori.

Anticipazioni Love is in the air puntate da lunedì 2 a venerdì 6

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 agosto si preannunciano ricche di colpi di scena.

In dettaglio, Serkan cercherà con ogni mezzo di cancellare Eda dalla sua esistenza, se il destino ci mettesse lo zampino. L'architetto si troverà a lavorare fianco a fianco della fioraia. Efe Akman, infatti, convincerà Yildiz a tornare all'Art Life. Una scelta che si rivelerà azzeccata visto che la donna riuscirà a mettere da parte i soldi per pagare le tasse universitarie e portare a compimento il percorso di studi.

Ed ecco che Figen e Ceren racconteranno a Eda che sua zia ha dei gravi problemi economici. Per questo motivo, la ragazza deciderà di parlare con Ayfer, tanto da promettersi di non avere più segreti tra di loro.

Infine all'Art Life giungerà Seyfi che consegnerà a Eda una scatola, contenente tutti i regali ricevuti da Serkan.

Ovviamente, il gesto scatenerà l'ira della fioraia, che capovolgerà il contenitore davanti agli occhi di Bolat, che sarà costretto ad assistere impotente alla scena.

Eda cade nella buca e perde momentaneamente la memoria

Nelle puntate 2-6 agosto di Love is in the air, la Yildiz scomparirà nel nulla al termine di un'intensa giornata lavorativa.

Tutti i dipendenti dell'Art Life si preoccuperanno per la sorte della fioraia, iniziando una battuta di ricerca. Alla fine, Eda sarà ritrovata da Serkan priva di sensi all'interno di una buca. Neanche a dirlo, l'architetto soccorrerà subito la ragazza, portandola da un medico per sottoporla ad una visita medica. In questo frangente, Bolat apprenderà che Yildiz ha perso momentaneamente la memoria.

Serkan lascia casa di Aydan

Successivamente, Serkan deciderà di lasciare casa di Aydan per trasferirsi in un nuovo appartamento, suscitando i suoi sospetti. La moglie di Alptekin apparirà molto provata dalla scelta del figlio, tanto da interpellare una psicologa con la speranza che possa aiutarlo a guarire i mali dell'animo.

