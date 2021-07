Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si parlerà molto del triangolo sentimentale creatosi tra Speranza, Vittorio e Samuel. Purtroppo le cose non si metteranno affatto bene per quest'ultimo, e i suoi sogni d'amore saranno destinati a infrangersi rovinosamente. Le anticipazioni rivelano infatti che la cenetta romantica, preparata meticolosamente negli ultimi episodi, si rivelerà un completo disastro, ma questo non sarà che il preludio a qualcosa di ben più doloroso. Il giovane chef/cantante scoprirà infatti, nel peggiore dei modi, di un bacio tra Speranza e Vittorio e si sentirà tradito da tutte le persone a cui voleva bene.

Un posto al sole, anticipazioni estate: Vittorio bacia Speranza

Le anticipazioni rivelano che tutto sarà pronto alla Terrazza, per la più romantica delle cenette. Samuel (Samuele Cavallo) attenderà con impazienza che arrivi la sua bella per svelarle cosa ha preparato per lei. Nonostante le buone intenzioni del ragazzo, le cose però saranno destinate ad andare nel peggiore dei modi. Mentre il giovane chef/cantante aspetterà l'arrivo di Speranza (Mariasole Di Maio), quest'ultima si troverà infatti, in radio, in compagnia di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e tra i due giovani scatterà un bacio. Il seguito di tale momento risulterà tutt'altro che piacevole per la giovane Altieri. Del Bue infatti le rivelerà che quello che è accaduto è solo una sbaglio e che, in ogni caso, lui non ha nessuna intenzione di avere una storia seria.

Upas, trame fino al 2 agosto: una cena disastrosa

Speranza, distrutta per aver visto svanire il suo sogno d'amore, si presenterà alla cena in forte ritardo e con le lacrime agli occhi. Samuel, all'oscuro di quanto è appena accaduto, farà notare alla ragazza il ritardo e la giovane Altieri, per tutta risposta, scoppierà in lacrime, Piccirillo crederà di essere stato lui, con i suoi modi sgarbati, a scatenare quella reazione e si pentirà per avere rovinato quella magica serata.

Il giorno dopo, il cantante si appresterà a traslocare dalla casa di Alberto (Maurizio Aiello) con una doppia tristezza nel cuore.

Un posto al sole, puntate dal 30 luglio al 2 agosto: Samuel scopre tutto

Le anticipazioni rivelano che Samuel dovrà affrontare una prova molto dolorosa. Il giovane infatti, per puro caso, ascolterà un discorso tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio in cui quest'ultimo racconterà all'amico di avere baciato Speranza.

Nel frattempo anche Speranza, triste e sconsolata, si appresterà a lasciare Palazzo Palladini. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) noteranno lo stato d'animo della nipote e inizieranno a fare diverse ipotesi su cosa possa essere accaduto, mentre Vittorio inizierà a riprendere alcune vecchie dannose abitudini.