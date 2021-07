Manuela Carriero e Stefano Sirena non hanno superato gli ostacoli di Temptation Island: la coppia al falò di confronto finale ha scelto di uscire separatamente. In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, il 31enne di Brindisi ha ammesso di essersi pentito per alcune offese rivolte alla sua ex. Nel dettaglio, Stefano non voleva intendere che la sua donna fosse solamente brava a fare le faccende di casa.

Le parole dell'ex protagonista

La 31enne si era rivolta alla trasmissione di Canale 5, dopo essere venuta a conoscenza di una serie di tradimenti da parte del suo uomo.

Nonostante tutto, all'interno dei rispettivi villaggi la coppia non è mai sembrata voler ricucire il proprio rapporto.

Terminato il percorso a Temptation Island, in un'intervista Stefano Sirena ha confidato di essere pentito per alcuni suoi atteggiamenti: "Su qualcosa ho esagerato. Certe cose puoi pensarle o non pensarle, ma non si dicono". Il diretto interessato ha sostenuto che la sua ex fin dal primo giorno gli ha fatto la "guerra", ma non per questo vuole essere giustificato. Lo stesso Sirena ha rivelato che alla base dei problemi c'era proprio la mancanza di un dialogo: tante cose non dette hanno portato i due ad allontanarsi.

Inoltre, Sirena ha precisato perché chiamava spesso Manuela con l'appellativo di "casalinga".

A detta del 31enne, Carriero ha sempre rifiutato di fare le cose, perché preferiva restare tra le mura domestiche.

'In lei vedevo la madre dei miei figli'

Nel corso dell'intervista, Stefano ha spiegato di essersi innamorato del sorriso di Manuela Carriero. Inoltre, le varie attenzioni di lei nei suoi confronti lo hanno sempre fatto sentire speciale.

Oggi, Sirena rimpiange di non avere mai elogiato la sua ex per le varie attenzioni ricevute: "Le devo sicuramente delle scuse per le mancanze che ho avuto". L'ex protagonista di Temptation Island ha confidato di avere pronunciato alcune offese per rabbia. Il suo intento era quello di ricucire la relazione, ma nel vedere Manuela sempre più vicina al single Luciano, reagiva d'impulso.

Stefano Sirena se potesse tornare indietro non tradirebbe più Manuela. A tal proposito, ha chiosato: "In lei vedevo la madre dei miei figli".

Manuela e Stefano: entrambi frequentano i loro tentatori

Un mese dopo la partecipazione a Temptation Island, l'ex coppia ha rivelato a Filippo Bisciglia di avere intrapreso una conoscenza con i rispettivi tentatori. Stefano - dopo essere tornato single - ha cominciato a frequentare Federica: i due hanno anche deciso di mostrarsi insieme sui social.

Manuela invece, è felicemente fidanzata con Luciano Punzo: i due, su Instagram, hanno deciso di rispondere in modo ironico alle critiche dei detrattori.