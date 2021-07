Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 agosto, è previsto l'ingresso di un nuovo personaggio femminile. Mentre cresce l'attesa attorno alla donna che dovrebbe tornare dal passato di Filippo, verrà presentata, a sorpresa, agli spettatori la ex di Fabrizio. Il suo ingresso dovrebbe essere legato alla crisi economica che sta attraversando l'uomo in questo periodo. La donna, infatti, presterà il suo aiuto a Rosato, lavorando a stretto contatto con l'uomo, mentre Marina, sarà impegnata invece a dare conforto a Roberto.

Nel frattempo Filippo, impegnato a riappropriarsi dei suoi ricordi, si imbatterà in una vecchia conoscenza.

Un posto al sole, anticipazioni agosto: arriva Giorgia

Nelle prossime puntate di Upas, Fabrizio (Giorgio Borghetti) avrà modo di rincontrare la sua ex. Al momento sono stati rivelati pochissimi dettagli su questo nuovo personaggio femminile, che dovrebbe rispondere al nome di Giorgia. A oggi non è stato svelato nemmeno il nome dell'attrice che le presterà il volto, ma i pochissimi indizi che sono venuti fuori permettono di avere un primo profilo della ex di Rosato. Da quello che suggeriscono le anticipazioni, Giorgia appare come una donna molto determinata e capace sul lavoro. Un personaggio femminile forte e carismatico, che potrebbe rivaleggiare con Marina e, che a quanto pare, ha un forte ascendente su Fabrizio.

Un posto al sole, puntate agosto: Fabrizio a stretto contatto con la sua ex

Fabrizio si troverà a dover collaborare con la sua ex fidanzata e tale collaborazione metterà fortemente a disagio l'uomo. Tale situazione sembrerà essere dettata da un'emergenza lavorativa, più che da una volontà di Rosato, ma sta di fatto che i due si troveranno a lavorare a stretto contatto.

Ma come vivrà Marina (Nina Soldano) questa nuova situazione? Le anticipazioni rivelano che i rapporti tra marito e moglie si faranno sempre più tesi, mentre quest'ultima sembrerà molto impegnata a fornire conforto a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) più che a badare al suo compagno.

Un posto al sole, trame 2-6 agosto: Filippo incrocia una vecchia conoscenza

Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda ad agosto, prima della pausa, Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) si godranno una giornata di relax al mare, per allontanare un po' i problemi. Nel frattempo Filippo, appena uscito da una terribile esperienza, si impegnerà con il suo terapeuta per recuperare i suoi ricordi, ma tale percorso risulterà tutt'altro che semplice. Le anticipazioni rivelano inoltre che Sartori incrocerà, in questo suo percorso dei ricordi, una sua vecchia conoscenza.