Cresce l'attesa per la messa in onda delle ultime puntate di Temptation Island 2021 in programma il 26 e il 27 luglio in prime time su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che per chiudere al meglio questa fortunatissima stagione del reality show delle tentazioni, in casa Mediaset hanno scelto di puntare su un doppio appuntamento settimanale, che si preannuncia ricco di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati sulle tre coppie che sono rimaste in gara, tra cui Jessica e Alessandro ma anche sullo speciale "un mese dopo" che andrà in onda nella sesta puntata.

Jessica a letto col tentatore Davide: anticipazioni Temptation Island

Nel dettaglio, le anticipazioni su Temptation Island 2021 rivelano che nel corso dell'appuntamento di lunedì 26 luglio, si tornerà a parlare della coppia composta da Jessica e Alessandro.

Anche questa volta, il fidanzato sarà messo a dura prova dopo aver visto delle immagini compromettenti della sua fidanzata che, all'interno del villaggio delle tentazioni, si lascerà andare sempre più con il tentatore Davide.

In particolar modo, come anticipato dal video-spoiler della prossima puntata, ci sarà un momento in cui Jessica finirà a letto insieme, sotto le coperte, con il tentatore.

Alessandro perde le staffe nel villaggio

Una scena decisamente molto forte, la quale potrebbe alterare per sempre il già precario equilibrio della coppia Alessandro-Jessica e che non lascerà per niente indifferente il fidanzato.

Le anticipazioni di Temptation Island 2021, infatti, rivelano che Alessandro andrà su tutte le furie al punto da perdere il controllo della situazione all'interno del pinnettu, prendendo a calci degli oggetti che si troverà davanti in quel momento.

Insomma il clima diventerà sempre più bollente a poche ore di distanza dal fatidico falò finale.

Le anticipazioni delle puntate del 26 e 27 luglio, infatti, rivelano che per tutte e tre le coppie rimaste in gara, arriverà il momento di confrontarsi al falò finale, dove decideranno se uscire insieme dal villaggio oppure da single.

Lo speciale un mese dopo di Temptation Island 2021

I riflettori, però, torneranno ad essere accesi anche sulla coppia composta da Floriana e Federico, dopo che il fidanzato chiederà a Filippo Bisciglia di poter rivedere di nuovo la ragazza dopo che si erano detti addio la scorsa settimana.

E poi ancora, le anticipazioni sulla sesta puntata di Temptation Island rivelano che ci sarà il consueto e classico appuntamento speciale "un mese dopo", che farà scoprire ai telespettatori cosa è successo alle coppie protagoniste di questa edizione, a distanza di quattro settimane dalla fine delle registrazioni ufficiali di questa edizione.