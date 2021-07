Il finale di sempre della soap opera Una vita si preannuncia denso di colpi di scena e di grandi sorprese. Le anticipazioni spagnole sulle nuove puntate che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci sarà l'ennesima vendetta spietata da parte di Genoveva, la quale spiazzerà tutti con un piano criminale che colpirà molte persone di Acacias. Uno di questo sarà Ramon che si ritroverà a fare i conti con un doppio doloroso lutto. E poi ancora Felipe si ritroverà ad essere vittima di una truffa.

Le anticipazioni spagnole della soap Una vita: una forte esplosione devasta il quartiere di Acacias

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una vita rivelano che l'astuta Genoveva non avrà alcuna intenzione di dargliela per vinta ai nemici che le hanno voltato le spalle durante i suoi momenti di difficoltà.

Proprio per questo motivo, la dark lady per eccellenza di Acacias 38, deciderà di mettere a punto un nuovo piano diabolico, col quale penserà di far esplodere una vera e propria bomba in quartiere che possa punire come si deve coloro che l'hanno accusata di essere la responsabile della morte di Marcia.

L'esplosione di questa bomba avverrà nella piazza del quartiere e l'esito finale sarà a dir poco clamoroso. Ci saranno tantissimi feriti ma anche diverse vittime.

Ramon si ritrova a dover affrontare un doppio lutto nel finale della soap

Le anticipazioni spagnole della soap Una vita rivelano che, a farne maggiormente le spese sarà il povero Ramon che si ritroverà a dover affrontare ben due lutti che gli sconvolgeranno per sempre la vita.

In seguito a quella violenta esplosione, si scoprirà che sia Antonito che Carmen non ce l'ha fatta a salvarsi. La moglie e il figlio di Ramon, quindi, moriranno in seguito a questa esplosione.

Per l'uomo, tra i volti storici di Acacias, comincerà uno dei periodi più difficili e duri della sua stessa vita: un dolore talmente forte che non ce la farà neppure a partecipare alla veglia funebre che verrà organizzata in quartiere per rendere omaggio alle vittime di questa esplosione.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di Una vita sul finale rivelano che dopo il grande spavento ci sarà un salto temporale di diversi anni che porterà a delle situazioni del tutto nuove.

Felipe si ritrova vittima di una ladra: anticipazioni spagnole Una vita

I riflettori saranno ben puntati su Felipe, il quale dopo questa esplosione, si ritroverà a fare i conti con problemi fisici e psichici.

L'avvocato di Acacias farà fatica a riprendersi e a camminare, al punto che sarà necessario la presenza di un'infermiera che dovrà prendersi cura di lui durante il giorno.

Trattasi di Fatima, la quale però fin dal primo istante non renderà tranquillo e sereno Felipe. E, in effetti, il tempo dimostrerà che l'avvocato non aveva proprio tutti i torti, dato che Fatima si rivelerà una truffatrice e metterà a segno un furto all'interno dell'abitazione dell'avvocato.