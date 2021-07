La delicata situazione di Filippo Sartori sta tenendo i fan di Un posto al sole con il fiato sospeso. Come reagirà quando verrà a sapere di avere una figlia? Ci sarà da aspettare ancora un po', visto che la soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 3 andrà in pausa estiva, a differenza dell'anno precedente. Nel 2020 infatti, a causa dell'emergenza sanitaria, anche la macchina dello spettacolo era stata costretta a fermarsi. Il cast di Upas è tornato sul set solo molti mesi dopo e la Rai aveva deciso di proseguire con la programmazione anche per tutto il mese di agosto.

Un Posto al Sole, grande attesa per le trame in sospeso

È stata una stagione molto movimentata quella di Upas. Roberto Ferri ha rischiato di perdere i Cantieri Flegrei e anche il patrimonio, affidandosi ad alleati sbagliati e capendo solo troppo tardi di aver preso una strada senza uscita. A salvarlo è stata - ancora una volta - la tenace Marina Giordano, tornata a Napoli con la chiara intenzione di riprendere in mano le redini della grande azienda. E, come gli affezionati sanno, Marina non perde mai le sue battaglie.

Ha poi stupito e fatto riflettere la crisi coniugale di Silvia e Michele, sopraggiunta dopo la loro aggressione. Proprio quando le cose sembravano andare meglio, l'arrivo di Giancarlo nella vita di Silvia ha scombinato di nuovo gli equilibri.

A proposito di amori finiti, addio anche al sogno d'amore di Patrizio e Rossella. A dividerli, i sentimenti troppo forti del giovane Giordano per la bella Clara, vittima delle continue prepotenze di Alberto Palladini.

Filippo Sartori scopre che Irene è sua figlia

Sartori ora non sa più chi è e non ricorda nemmeno di avere una figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Informazione che, almeno per ora, gli è stata tenuta nascosta. I medici non sanno se Filippo potrà recuperare la memoria e, con essa, la sua parte di vita più importante.

Nella puntata del 15 luglio 2021 però, Sartori tornerà finalmente a casa e scoprirà la verità su Irene. La sua reazione sarà molto forte, furioso per essere stato ingannato su una questione così importante.

A quel punto, Serena sarà costretta a prendere una decisione drastica per il bene di tutti.

Upas va in vacanza, incerto il futuro di Filippo e Serena

Cosa succederà a Filippo, ora convalescente dopo l'operazione che gli ha causato un'amnesia di dieci anni? Per scoprirlo, occorrerà attendere ancora un po'. Come comunicato ufficialmente dalla manager di Upas Federica Castaldi, le puntate di Un Posto al Sole si fermeranno da lunedì 9 a venerdì 20 agosto e torneranno regolarmente in onda lunedì 23.

Solo dopo la pausa estiva, si saprà se e come Filippo tornerà alla sua vita di prima. Finale aperto anche per quanto riguarda Patrizio e Clara: Alberto si arrenderà davvero davanti al loro amore?