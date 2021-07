In Una vita l'assassinio di Marcia Sampaio sconvolgerà tutta Acacias. Nel corso degli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Cesareo finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso la giovane brasiliana. Non sarà però lui l'autore del delitto ma bensì Genoveva, la quale cercherà in tutti i modi di sviare i sospetti su di lei.

Una vita, anticipazioni: Genoveva uccide Marcia

Le prossime puntate di Una vita saranno dense di accadimenti. In primis, i telespettatori assisteranno all'omicidio di Marcia, la quale verrà pugnalata a morte da Genoveva.

Il corpo senza vita della giovane brasiliana verrà ritrovato da Cesareo presso i Giardini del Principe e, la notizia della sua morte, farà ben presto il giro di tutta Acacias lasciando interdetti tutto. Felipe sarà sconvolto e, sin da subito, cercherà di scoprire chi abbia assassinato la sua amata. Anche Mendez comincerà ad indagare e almeno inizialmente, sospetterà di Santiago, il quale nel frattempo avrà lasciato il paese alla volta di Cuba

Mendez sospetta che sia stata Genoveva ad assasinare Marcia

Con il prosieguo delle puntate, Felipe si convincerà che non ci sia Santiago dietro la morte di Marcia, ma vorrà comunque far luce sulla questione. Pertanto deciderà di partire per cercare di rintracciare Becerra.

Il suo proposito però, verrà frenato da Genoveva, la quale non esiterà a minacciare il marito, dicendogli che se partirà, al suo ritorno non troverà più né lei né il bimbo che porta in grembo. A questo punto Felipe deciderà di rimanere in Spagna, mentre il commissario Mendez comincerà a sospettare di Genoveva. Il poliziotto sospetterà della donna anche per quanto riguarda la morte di Ursula.

Pertanto, la moglie di Felipe, cercherà un modo per sviare i sospetti su di lei.

Mendez arresta Cesareo con l'accusa di aver assassinato Marcia

Genoveva quindi, nelle prossime puntate di Una vita, studierà uno stratagemma per salvarsi ancora una volta. La donna non esiterà a insinuare che Cesareo e Marcia avessero una relazione, motivo per il quale erano soliti incontrarsi ai Giardini del Principe.

Le insinuazioni di Salmeron non si fermeranno qui, visto che dirà a Mendez che l'assassinio di Marcia potrebbe essere proprio Cesareo. Il piano di Genoveva per far ricadere la colpa sul guardiano, prenderà piede nel momento in cui il commissario, durante una perquisizione in casa del guardiano, ritroverà la medaglietta di Marcia. Il monile era stato consegnato da Santiago a Cesareo prima di fuggire a Cuba, con la richiesta di restituirlo a Marcia. All'oscuro di questo particolre, Mendez si troverà costretto ad arrestare Cesareo con l'accusa di aver assassinato Sampaio. Riuscirà iI sorvegliante a dimostrare la sua innocenza? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.