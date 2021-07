Nuovi colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita nel corso delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, raccontano che Genoveva inizierà la sua vendetta contro suo marito. Felipe Alvarez Hermoso, di conseguenza, diventerà violento quando riceverà alcune lettere da parte di Marcia Sampaio, che in realtà sono state scritte da Genoveva.

Una vita: Velasco riesce a far scarcerare Genoveva

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse a breve sui teleschermi italiani, raccontano che Felipe e Genoveva continueranno a sfidarsi in una guerra senza esclusione di colpi.

Tutto inizierà quando la dark lady finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Marcia. Qui deciderà di farsi difendere dal legale Velasco, mentre cercherà di convincere Felipe sulla sua estraneità dei fatti.

Tuttavia, Alvarez Hermoso non crederà all'innocenza della moglie, tanto da non prenderla bene quando scoprirà che Velasco la sta aiutando per uscire dal carcere. Alla fine Javier riuscirà a far liberare Genoveva, mentre Felipe riceverà una lettera di Santiago dalla lontana Cuba.

Salmeron vuole farla pagare a Felipe dopo l'aborto

Durante i nuovi appuntamenti della soap opera, Felipe accoglierà con freddezza il ritorno della moglie a casa. Poi le mostrerà la missiva contenente il messaggio sconvolgente scritto da Santiago.

Ed ecco che Genoveva cadrà a terra priva di sensi, tanto da non poter fare a meno delle cure dei sanitari.

In ospedale la dark lady accuserà delle crisi ipertensive, che la porteranno a perdere il bambino che porta in grembo. Una notizia che sconvolgerà Felipe, visto che aveva già perso altri figli dalla defunta Celia. Anche Genoveva prenderà molto male l'aborto, al punto da generarle un fortissimo senso di rabbia nei confronti del marito.

Per questo motivo cercherà l'alleanza di Velasco per farla pagare cara a Felipe.

In pratica farà in modo che suo marito venga accusato di aver abusato di Laura, che deciderà di allontanarsi per qualche giorno dal quartiere per non generare ulteriori scandali. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Alonso si è recata a trovare la sorella malata Lorenza, rinchiusa in una clinica specializzata in disabilità motoria.

Alvarez Hermoso riceve delle lettere di Marcia

Intanto, Felipe e Genoveva avranno un durissimo scontro sul pianerottolo di casa, dove i due dimostreranno di non avere nessuna intenzione di abbassare le armi. Ed ecco che la dark lady approfitterà di un momento di distrazione per introdursi di nascosto nella casa dell'avvocato per recuperare una lettera con la calligrafia di Marcia.

Da questo momento Alvarez Hermoso inizierà a ricevere delle missive di Marcia, ma scritte ovviamente da Genoveva, dove la donna gli rimprovererà di non aver fatto niente per salvarla. Ben presto l'uomo scoprirà che dietro tutto questo si nasconde la mano di Salmeron, tanto da perdere la testa, diventando violento con lei.

Nel frattempo Genoveva inizierà a screditare suo marito davanti ai vicini, mentre Velasco preparerà la sua linea difensiva in occasione del processo della dark lady.