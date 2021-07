La puntata del 29 luglio di Love is in the air, in onda alle 15:30 su Canale 5, avrà come protagonista principale Efe e il suo brunch con i colleghi dell'Art Life, un'occasione che scatenerà frecciatine e gelosie tra i presenti.

Il brunch di Efe

Nella puntata di giovedì 29 luglio andrà in scena il brunch allestito da Efe, da condividere con i membri della holding. Occasione in cui Eda vedrà che Serkan si è procurato una ferita alla mano. L'architetto infatti, dopo aver scoperto da parte di Alptekin la verità sulla morte dei genitori di Eda, dalla rabbia ha spaccato un tavolino di vetro con un pugno, provocandosi delle ferite.

Al brunch saranno presenti i principali membri dello staff della Art Life. Ci sarà anche Ceren e la sua presenza farà infastidire parecchio Selin, visto che la vedrà avvicinarsi sempre di più a Ferit. Forse è gelosa del suo ex ragazzo? Intanto anche Eda noterà l'avvicinamento tra Ceren e Ferit, per questo le due ragazze, insieme a Melo, si riuniranno in bagno per capire cosa sta succedendo. L'avvocato preciserà che sono solo amici, anche se lo trova molto "carino". Eda, a ogni modo, la metterà in guardia, ricordandole che Ferit ha lasciato Selin solo da due giorni. Le ragazze crederanno di non essere sentite da nessuno, ma tutta la conversazione verrà udita di nascosto da Selin, che si troverà proprio dentro uno dei bagni.

L'amore segreto di Engin e Pırıl

Durante il brunch Efe continuerà a mandare frecciatine a Serkan e con le sue provocazioni vorrebbe mettere in risalto l'anima "da robot" dell'architetto, facendo vedere che con il brunch lui è più predisposto ad aprirsi e a conoscere i suoi colleghi. Serkan, però, lo spiazzerà, facendo vedere che, anche se non lo mostra, conosce alla perfezione ogni singolo dettaglio che distingue ciascuno dei suoi collaboratori.

Intanto Serkan si renderà conto che Engin indossa gli stessi vestiti del giorno prima e la cosa gli sembrerà molto strana. Per quest'ultimo sarà una cosa normale, uno non può indossare lo stesso abito per due giorni? La verità, però, sarà un'altra: tra Engin e Pırıl c'è stato qualcosa, ma i due non lo vogliono dare a vedere.

Seyfi indaga a casa Yıldız

Intanto Aydan sarà preoccupata per Serkan. Dopo la rivelazione fatta da Alptekin, i rapporti con il figlio si sono incrinati. Ovviamente non c'è più un contatto e la donna vorrebbe scoprire come procede la storia del figlio con Eda, così incaricherà Seyfi di andare da Ayfer, per vedere se riesce a scoprire qualcosa.

Seyfi arriverà a casa delle Yıldız e con la scusa di aiutare Ayfer, e di preparare il tè, entrerà a casa e perlustrerà la camera di Eda. Da lì capirà che i due ragazzi si amano, in quanto vedrà che Serkan le ha regalato una stella e in più Eda, sul muro, ha affisso una foto dell'architetto con tanto di cuoricino disegnato.