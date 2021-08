Tanti colpi di scena si verificheranno durante le prossime puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di seguire tra qualche settimana su Canale 5.

Gli spoiler turchi della serie Tv preannunciano l'arrivo di Semiha Yildirim (Ayşegül İşsever) che scombussolerà la vita di Eda Yildiz (Hande Ercel). La fioraia, infatti, apprenderà che sua nonna è complice di Efe Akman allo scopo di vendicarsi della famiglia Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: la nonna di Eda è la collaboratrice di Efe

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate che prossimamente verranno trasmesse in Italia si soffermano su Semiha, un nuovo arrivo che sconvolgerà gli equilibri della soap opera.

Tutto comincerà quando Efe annuncerà che una sua collaboratrice giungerà presto all'Art Life dopo il suo trasferimento in Italia. Akman, a questo punto, chiederà ad Eda di prendere il suo posto, visto che la nuova socia disporrà del 45% delle azioni. Per questo motivo, la fioraia e Melo si recheranno dalla misteriosa donna che, nel frattempo, spierà le loro mosse.

Alla fine, la nuova arrivata si presenterà all'Art Life, e Eda quando la vedrà la chiamerà nonna.

Semiha è arrivata ad Istanbul per vendicarsi dei Bolat

Nel corso dei prossimi episodi della Serie TV turca, Eda sarà furiosa quando scoprirà di essere stata ingannata da Semiha per entrare a far parte dell'Art Life. La fioraia, a questo punto, cercherà di cacciare l'odiata nonna, ma quest'ultima non vorrà saperne.

Yildirim, infatti, ribadirà di avere il suo stesso diritto di lavorare in azienda, poiché possiede le stesse percentuali di Serkan (Kerem Bursin). L'architetto, nel frattempo, cercherà di riportare la calma tra nonna e nipote.

Durante il faccia a faccia, Eda accuserà Semiha di aver distrutto la felicità della sua famiglia e di aver rinnegato il suo povero padre solo perché si era innamorato di una donna che lei non riteneva alla sua altezza.

Yildirim respingerà le accuse, rispondendo che i problemi sono sorti dopo il crollo della casa progettata da Alptekin e Kadir. Sarà in questo momento che Eda apprenderà che sua nonna è giunta ad Istanbul solo per portare a termine una vendetta nei confronti dei Bolat.

Yildirim ricatta la nipote

Successivamente Semiha dimostrerà di non approvare il rapporto nato tra Serkan e Eda, e arriverà al punto di proporre un compromesso alla giovane.

Yildirim vorrà che la nipote lasci Serkan per sposare un uomo alla sua altezza, altrimenti porterà a termine la sua personale vendetta contro i Bolat.

Yildiz però deciderà di non piegarsi di fronte al ricatto della nonna, scegliendo i sentimenti che prova per l'architetto.