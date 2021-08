La stagione televisiva autunnale 2021 è ormai ai nastri di partenza. Le anticipazioni riguardanti la programmazione delle reti Rai, rivelano che dal prossimo settembre ci sarà spazio per la messa in onda di nuove fiction che andranno in onda in prime time insieme a titoli nuovi di zecca che terranno compagnia al pubblico. Tra quelli più attesi spicca la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman, ma anche la novità francese Morgane - Detective geniale.

Il debutto di Morgane su Rai 1: anticipazioni fiction settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione dei palinsesti Rai per il prossimo settembre 2021, rivelano che il 12 settembre si partirà con la messa in onda della docufiction, Sul tetto del mondo, con protagonisti Alessio Boni e Nicole Grimaudo, dedicato al ricordo di Walter Bonatti.

Il grande alpinista, scomparso dieci anni fa, verrà ricordato con una docufiction che vedrà al centro del racconto il lungo amore trentennale che ha legato Bonatti con l'attrice Rossana Podestà (interpretata da Grimaudo).

Dal 14 settembre, invece, secondo a quanto riportato da Tvblog, sarebbe fissato (al momento) anche il debutto della serie francese Morgane - Detective geniale, che dopo aver ottenuto un boom di ascolti e consensi in patria, punta a conquistare anche il gradimento del pubblico della rete ammiraglia.

L'atteso ritorno de I Bastardi di Pizzofalcone 3

E poi ancora le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre, prevedono anche il ritorno de I bastardi di Pizzofalcone 3, la celebre serie poliziesca che vede protagonista Alessandro Gassman, ambientata a Napoli e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Sei nuove puntate, durante le quali l'ispettore Lojacono e la sua squadra dovranno scoprire chi ha attentato alle loro vite piazzando una bomba all'interno del ristorante dove stavano festeggiando, tutti insieme, la chiusura di un caso.

E poi ancora le anticipazioni dei palinsesti Rai per la prossima stagione autunnale, prevedono anche il debutto di Fino all'ultimo battito, la nuova serie in sei puntate diretta dalla regista Cinzia TH Torrini.

Fino all'ultimo battito e Coliandro: anticipazioni fiction Rai settembre

I protagonisti di questa nuova attesissima serie sono: Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido.

La puntata d'esordio di questa nuova serie è in programma il prossimo 23 settembre in tv: Bocci vestirà i panni di Diego Mancini, un cardiochirurgo che per aiutare il figlio cardiopatico, scenderà a compromessi con la persona sbagliata.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione delle fiction previste su Rai 2 in autunno, a partire dal 15 settembre debutterà la nuova stagione de L'Ispettore Coliandro con protagonista Giampaolo Morelli.