Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sono tornati al centro del clamore mediatico. L'ex coppia nata a Uomini e Donne, è stata protagonista di un botta e risposta sui social. Tutto è partito dall'ex corteggiatore del dating show di Canale 5: Ceniccola, nel rispondere ad un follower, ha rivelato di non avere avuto un chiarimento con l'ex tronista perché sono accaduti dei fatti incresciosi.

La rottura

Poco dopo essere usciti dal dating show condotto da Maria De Filippi, la coppia formata da Alessio e Samantha è scoppiata. Dopo le voci di una presunta crisi tra i due, l'ex corteggiatore era stato avvistato in discoteca con una ragazza mora.

Sebbene l'ex tronista abbia cercato di difendere il suo compagno, in un secondo momento ha ammesso di non sapere chi fosse la donna in compagnia del suo fidanzato.

Da qui, la decisone di interrompere la relazione. Ad oggi, i fan dell'ex coppia non sanno ancora se tra i due vi sia stato un tradimento o meno.

Lo sfogo di Ceniccola

Su Instagram, Alessio Ceniccola ha deciso di rispondere alle domande dei fan. In particolare, un utente gli ha chiesto perché non abbia più avuto un chiarimento con la sua ex Samantha. Anziché glissare, il diretto interessato ha deciso di fornire la sua versione dei fatti: "Sono successe cose inaccettabili, inammissibili". Dunque, i due ex protagonisti di Uomini e donne non avrebbero chiarito per altri motivi e non per una questione d'orgoglio.

Al momento, Ceniccola ha preferito non entrare nel merito della vicenda. Al contrario, Curcio ha lanciato una stoccata al suo ex. L'ex tronista ha rivelato di essere stata in silenzio per tutto questo tempo per evitare Gossip inutili. A detta di Samantha le uniche cose brutte e inammissibili sarebbero le parole dette per rabbia o delusione.

L'appello dell'ex tronista

Tramite una serie di stories su Instagram, Samantha Curcio ha ribadito di non volere mettere in piazza la sua vita privata. Dunque, tutto quello che è accaduto con Alessio Ceniccola rimarrà in segreto. Prima di archiviare l'argomento, l'ex tronista ha chiesto ai suoi followers di non offendere nessuno perché il rispetto del prossimo non deve mai mancare.

Non è chiaro se quest'ultimo discorso sia o meno una frecciatina rivolta al suo ex compagno.

Per ora, Ceniccola ha preferito non replicare alla sua ex fidanzata. Tuttavia, non è escluso che presto decida di rispondere nuovamente a Samantha. La scorsa edizione di Uomini e Donn0e non è stata molto fortunata per le coppie visto che anche le altre coppie nate nel dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, Vanessa Spoto e Massimiiliano Mollicone, non hanno avuto seguito.