Le anticipazioni dei palinsesti Rai della prossima stagione tv 2021/2022 hanno confermato il ritorno di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in prime time dopo gli ascolti della passata stagione. Per questa seconda stagione, però, il talent si presenterà al pubblico con delle novità a partire dalla giuria, dove ci saranno dei cambiamenti. Sempre in prime time su Rai 1, è confermato anche il ritorno di Tale e Quale Show e Ballando con le stelle, condotti rispettivamente da Carlo Conti e Milly Carlucci.

Cambia la giuria di The Voice Senior 2: anticipazioni palinsesti Rai 2021/22

Nel dettaglio, le anticipazioni su The Voice Senior 2 rivelano che quest'anno il talent show di Antonella Clerici rinuncerà alla presenza di due giurati che hanno preso parte alla prima stagione dello show.

Fuori dal cast Albano e sua figlia Jasmine Carrisi: entrambi non sono stati riconfermati in questa seconda stagione del programma che debutterà a novembre nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Una scelta che ha lasciato amareggiato il cantante di Cellino San Marco, il quale in una recente intervista non ha nascosto la sua amarezza per l'uscita di scena dallo spettacolo condotto da Antonella Clerici.

Albano potrebbe partecipare a Ballando con le stelle 2021

Al posto di Albano e Jasmine Carrisi arriverà la new entry Orietta Berti, star indiscussa dell'ultima stagione televisiva, prima con la partecipazione al Festival di Sanremo e poi per la collaborazione con Fedez. Tuttavia, per Albano potrebbero aprirsi le porte di un programma targato sempre Rai 1.

Si vocifera, infatti, che il cantante sarebbe corteggiatissimo da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle, in partenza ad ottobre, e sua figlia Jasmine potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai, inoltre, rivelano che in autunno ci sarà spazio anche per il ritorno di Tale e Quale Show, il varietà presentato da Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo 2022 ancora nelle mani di Amadeus

Una delle novità di quest'anno riguarderà l'arrivo in giuria di Cristiano Malgioglio , che siederà al fianco di Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Confermata, poi, la nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. La kermesse musicale andrà in onda durante la prima settimana di febbraio in prime time su Rai 1.

Al timone ci sarà, per la terza volta consecutiva, Amadeus nelle vesti di conduttore e direttore artistico della kermesse. Resta da scoprire, invece, se al suo fianco ci sarà anche questa volta lo showman Fiorello, che fino a questo momento non ha sciolto la riserva sul suo ritorno all'Ariston.