Raz Degan non parteciperà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'israeliano, che il 25 agosto compirà 53 anni, ha smentito le voci secondo cui sarebbe potuto diventare un inquilino della casa più spiata d'Italia. Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, suscitando qualche polemica. Le affermazioni riportate dall'attore sui suoi canali social hanno costretto il conduttore del Reality Show Alfonso Signorini ad intervenire per chiarire la situazione.

Raz Degan: 'La dignità non è in vendita'

Il caso Raz Degan continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica.

Davide Maggio, sul sito davidemaggio.it, aveva 'smascherato' Degan, svelando che l'israeliano non prenderà parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip per motivi legati all'aspetto economico. 500 mila euro di cachet per una permanenza nella casa di Cinecittà per trenta giorni: questa la richiesta del 52enne riportata da Maggio sul portale. In seguito a queste dichiarazioni, l'attore non era stato in silenzio, replicando al giornalista, in modo sarcastico. "Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante Delta-Maggio", ha affermato Degan. "La dignità non è in vendita", ha proseguito il quasi 53enne secondo cui la spazzatura si dimostra un problema quotidiano. L'attore, attraverso i suoi canali social, aveva inoltre affermato che si trattava soltanto di fake news: "Dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare".

La verità di Alfonso Signorini sulla mancata partecipazione di Raz Degan al Grande Fratello Vip 6

.A tentare di chiarire una volta per tutte la situazione è arrivato il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Il presentatore è intervenuto attraverso un'intervento sul settimanale 'Chi', di cui è direttore.

Signorini ha deciso di raccontare la verità riguardo il caso Raz Degan-Gf Vip 6. "Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella casa del Grande Fratello", ha dichiarato Signorini, aggiungendo che è questo ciò che ha chiesto Raz Degan a Mediaset. Richiesta che è stata rispedita al mittente, come ha sottolineato il presentatore.

Il conduttore del reality ha replicato ironicamente, dichiarando a che, evidentemente, tutti quei soldi avrebbero avuto il potere di ripulire tutta la casa.