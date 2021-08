Tra gli show di punta del sabato sera autunnale di Rai 1 ci sarà Ballando con le Stelle 2021, condotto come sempre da Milly Carlucci. Il varietà andrà in onda a partire dal prossimo ottobre in prime time sulla rete ammiraglia e potrà contare su un cast nuovo di zecca e sulla riconferma della giuria, capitanata da Carolyn Smith. Per quanto riguarda i concorrenti in gara, al momento l'unico nome confermato è quello di Morgan mentre tra i sogni "proibiti" della conduttrice ci sarebbe l'attore turco Can Yaman e si parla anche di un possibile coinvolgimento di Alessia Marcuzzi, reduce dall'addio a Mediaset.

Da ottobre, al via Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 rivelano che probabilmente lo show tornerà in onda da sabato 9 ottobre in prime time su Rai 1.

Milly Carlucci e la sua squadra di autori, in queste settimane stanno mettendo a punto quella che sarà la rosa dei nuovi concorrenti che scenderanno in pista per mettersi in gioco.

Al tempo stesso, però, la conduttrice è impegnata anche con i contratti legati ai "ballerini per una notte" che di settimana in settimana saranno protagonisti dello show del sabato sera in onda sulla rete ammiraglia.

Stando a quanto apprende Blasting News, il grande sogno di Milly Carlucci sarebbe quello di riuscire ad avere come "ballerino per una notte", il divo turco del momento.

Can Yaman corteggiato per Ballando con le stelle 2021

Trattasi dell'attore Can Yaman, che sulle reti Mediaset in questi anni ha letteralmente spopolato con le sue serie televisive di successo, che hanno attirato l'attenzione di milioni di spettatori tra daytime e prime time.

Dal prossimo settembre Can Yaman sarà fisso in Italia per un periodo di tempo molto lungo, dato che sarà impegnato prima con le riprese della fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 e poi comincerà l'avventura di "Sandokan".

A tal proposito, la conduttrice di Ballando con le stelle, vorrebbe tentare il colpaccio e provare così a convincere Can Yaman a scendere in pista per una prova speciale.

La trattativa andrà in porto? L'attore sarà tra i protagonisti di questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Alessia Marcuzzi possibile concorrente a Ballando 2021?

Occhi puntati anche su Alessia Marcuzzi, reduce dal suo addio a Mediaset dopo ben 25 anni di carriera e successi.

Anche l'ex conduttrice de Le Iene, pare che sia corteggiatissima dalla produzione di Ballando con le stelle 2021.

In questo caso, però, si era parlato di un possibile approdo nel cast ufficiale come concorrente anche se, al momento, la trattativa non sarebbe chiusa e difficilmente potrebbe andare in porto.